Польський журналіст: люди в Кремлі дуже задоволені «антибандерівським законом»

На думку Смоленського, польські політики можуть бути корисними для Путіна як маріонетки

Польський політичний журналіст, публіцист «Газети Виборчої» Павел Смоленський зазначає, що у Кремлі дуже задоволені «антибандерівським законом». Про це Смоленський заявив у коментарі «Главкому». «Люди в Кремлі дуже задоволені. В цьому суть гри, в якій ми лише пішаки. Якби ви мене рік тому запитали, то



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На думку Смоленського, польські політики можуть бути корисними для Путіна як маріонетки

Польський політичний журналіст, публіцист «Газети Виборчої» Павел Смоленський зазначає, що у Кремлі дуже задоволені «антибандерівським законом». Про це Смоленський заявив у коментарі «Главкому».

«Люди в Кремлі дуже задоволені. В цьому суть гри, в якій ми лише пішаки. Якби ви мене рік тому запитали, то я б сказав, що такого, як зараз, ніколи б не сталося, але це сталося. І ми чекаємо зараз на наслідки. Польські політики можуть бути корисними для Путіна як маріонетки, і ваші політики теж можуть такими бути. Якщо ви радикал, то ви швидко знайдете того, хто радикальніший за вас. Достатньо лише голосно кричати, достатньо лише відповідним чином представити історію, двосторонні відносини», — сказав Смоленський.

На його думку, і українською, і польською стороною все було зроблено для попередження конфлікту.

«В нас був обмін візитами очільників держав, були спільні заяви представників різних релігійних конфесій, були заяви митців і інтелектуалів, політиків, були заяви президентів Польщі і лауреатів Нобелівської премії. Однак якщо слідувати нинішній лінії, то дуже легко звести нанівець те, що було зроблено до цього. Я дуже песимістично ставлюся до цього», — резюмував журналіст.

Нагадаємо, що близько сотні представників польської інтелігенції 1 лютого написали звернення до Сейму, у якому розкритикували щойно ухвалений закон про заборону «бандерівської ідеології». Натомість 6 лютого президент Польщі Анджей Дуда таки поставив підпис під цим документом. На той момент скандальний закон вже спричинив дипломатичну кризу між Польщею й Ізраїлем, Польщею і Україною. Дуда лише пообіцяв звернутися до Конституційного суду країни з проханням дати оцінку документу. У своїйспеціальній заяві президент Польщі намагався пояснити ті зміни у законі, які розлютили Ізраїль, і зовсім не говорив про спірні питання з Україною. Того ж дня українські парламентарі ухвалили звернення до Польщі, у якому засудити ухвалення «антибандерівського» закону.

Згідно з заявами польського МЗС, закон стосується нібито тільки тих, хто публічно і всупереч фактам заперечує «злочини, вчинені українськими націоналістами».

Проте на думку експертів, документ дає лише певне уявлення того, за що можуть притягнути до відповідальності, проте аж ніяк не дає чітких критеріїв, за якими можна визначити особу, яка висловлюється про протистояння між поляками та українцями на Західній Україні у першій половині ХХ сторіччя. Побоювання викликає надто вільна інтерпретація закону.

Зрозуміти, що закон можна вивернути у будь-яку сторону, можна з висловлювань одного з його авторів, депутата польського Сейма від партії Kukiz’15 Томаша Жимковського. Наприклад, в інтерв’ю виданню «Страна» депутат допускає, що до відповідальності можуть притягнути і за використання символіки українських націоналістів.

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