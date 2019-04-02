Полтавщина першою передала Центрвиборчкому дані з усіх виборчих дільниць



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Найбільше голосів мешканці Полтавщини віддали за Володимира Зеленського

Полтавщина стала першим регіоном, який надіслав ЦВК результати першого туру президентських виборів.

Усі окружній виборчі комісії, які розташовують у Полтавській області, передали Центральній виборчій комісії 100% електронних протоколів.

Відповідні дані вказані на сайті ЦВК.

Таким чином Полтавщина стала першим регіоном, який надіслав ЦВК результати першого туру президентських виборів.

Найбільше голосів мешканці Полтавщини віддали за Володимира Зеленського - 35,62%, Юлія Тимошенко набрала 15,86%. За чинного главу держави Петра Порошенка проголосувало 10,60% виборців.

Вибори Президента України 2019

ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ

Як відомо, явка на виборах в Україні, за даними Центральної виборчої комісії, склала 63,4%.

Нагадаємо, у Раді Європи вважають, що вибори президента України 31 березня пройшли добре, проте у списках було забагато технічних кандидатів.

Також у ЄС визнали, що вибори в Україні були демократичними, але бракувало дебатів.