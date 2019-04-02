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    Політика

    Полтавщина першою передала Центрвиборчкому дані з усіх виборчих дільниць

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    Найбільше голосів мешканці Полтавщини віддали за Володимира Зеленського - Полтавщина першою передала Центрвиборчкому дані з усіх виборчих дільниць
    Найбільше голосів мешканці Полтавщини віддали за Володимира Зеленського

    Полтавщина стала першим регіоном, який надіслав ЦВК результати першого туру президентських виборів.

    Усі окружній виборчі комісії, які розташовують у Полтавській області, передали Центральній виборчій комісії 100% електронних протоколів.

    Відповідні дані вказані на сайті ЦВК.

    Таким чином Полтавщина стала першим регіоном, який надіслав ЦВК результати першого туру президентських виборів.

    Найбільше голосів мешканці Полтавщини віддали за Володимира Зеленського - 35,62%, Юлія Тимошенко набрала 15,86%. За чинного главу держави Петра Порошенка проголосувало 10,60% виборців.

    Вибори Президента України 2019
    ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ
    • Зеленський Володимир Олександрович
      30.24%
    • Порошенко Петро Олексійович
      15.93%
    • Тимошенко Юлія Володимирівна
      13.40%
    • Бойко Юрій Анатолійович
      11.63%
    • Гриценко Анатолій Степанович
      6.93%
    • Смешко Ігор Петрович
      6.04%
    • Ляшко Олег Валерійович
      5.48%
    • Вілкул Олександр Юрійович
      4.16%
    • Кошулинський Руслан Володимирович
      1.63%
    • Тимошенко Юрій Володимирович
      0.62%
    • Шевченко Олександр Леонідович
      0.57%
    • Наливайченко Валентин Олександрович
      0.22%
    • Балашов Геннадій Вікторович
      0.17%
    • Богомолець Ольга Вадимівна
      0.17%
    • Безсмертний Роман Петрович
      0.14%
    • Бондар Віктор Васильович
      0.11%
    • Тарута Сергій Олексійович
      0.10%
    • Литвиненко Юлія Леонідівна
      0.10%
    • Дерев’янко Юрій Богданович
      0.10%
    • Шевченко Ігор Анатолійович
      0.09%
    • Богословська Інна Германівна
      0.09%
    • Петров Володимир Володимирович
      0.08%
    • Кармазін Юрій Анатолійович
      0.08%
    • Каплін Сергій Миколайович
      0.08%
    • Скоцик Віталій Євстафійович
      0.07%
    • Мороз Олександр Олександрович
      0.06%
    • Журавльов Василь Миколайович
      0.05%
    • Кривенко Віктор Миколайович
      0.04%
    • Кива Ілля Володимирович
      0.03%
    • Габер Микола Олександрович
      0.03%
    • Ващенко Олександр Михайлович
      0.03%
    • Данилюк Олександр Володимирович
      0.02%
    • Корнацький Аркадій Олексійович
      0.02%
    • Соловйов Олександр Миколайович
      0.02%
    • Новак Андрій Яремович
      0.02%
    • Купрій Віталій Миколайович
      0.02%
    • Ригованов Руслан Олександрович
      0.02%
    • Насіров Роман Михайлович
      0.01%
    • Носенко Сергій Михайлович
      0.01%

    Як відомо, явка на виборах в Україні, за даними Центральної виборчої комісії, склала 63,4%.

    Нагадаємо, у Раді Європи вважають, що вибори президента України 31 березня пройшли добре, проте у списках було забагато технічних кандидатів.

    Також у ЄС визнали, що вибори в Україні були демократичними, але бракувало дебатів.

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