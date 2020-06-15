Помпео обговорив ситуацію в Україні з головами МЗС Євросоюзу



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Державний секретар США Майк Помпео

Східне партнерство було третім головним питанням сьогодні під час конференції, зазначив високий представник ЄС

Однією з тем, яку сьогодні під час відеоконференції обговорювали міністри закордонних справ Європейського Союзу та державний секретар США Майк Помпео, був розвиток ситуації в Україні.

Про це в понеділок за підсумками телеконференції заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель.

«Східне партнерство було третім головним питанням сьогодні під час конференції. Ми підтвердили потужне партнерство між ЄС і США, яке залишається вирішальним, зокрема, щодо (врегулювання) ситуації в Україні. Безумовно, ми все ще потребуємо, щоб Росія зробила свою частину справи у повному виконанні Мінських угод, і наша позиція залишається чіткою та незмінною», - наголосив Боррель.

Він повідомив, що головною темою зустрічі були розвиток та зміцнення трансатлантичних зв’язків, а також обговорення ключових тем зовнішньої політики, які є важливими як для Євросоюзу, так і для Сполучених Штатів.

«...Дозвольте мені нагадати, що трансатлантичне партнерство є одним із стовпів глобального порядку. Сьогодні під час зустрічі ми підтвердили позицію всіх країн-членів підтримувати цю тісну трансатлантичну співпрацю. Ймовірно, ми не погоджуємося з усіх питань, але наша відданість такій співпраці є більш сильною, ніж будь-коли», - наголосив високий представник ЄС.

За його словами, сторони зосередили увагу на трьох питання: взаємини з Китаєм, мирний процес на Близькому Сході та Східне Партнерство із наголосом на Україні. Ще одним питанням стало спільне занепокоєння проблемою дезінформації, яка впливає на кожен з трьох перерахованих напрямків.

«Ми говорили також про пандемію коронавірусу, яка є частиною глобальної кризи, що лише підкреслює необхідність міжнародної співпраці в системі охорони здоров’я. Саме тому ми висловили жаль з приводу оголошення США про намір вийти з ВООЗ, і висловили сподівання, що це рішення може бути переглянуте. Тому що глобальні проблеми вимагають глобальних рішень, залучення багатосторонніх інструментів та міжнародної співпраці», - сказав Жозеп Боррель.

Джерело: Укрінформ