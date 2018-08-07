  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    Порошенко доручив зібрати РНБО щодо протидії втручанню Росії у вибори

    • Розсилка
    Президент Петро Порошенко ініціює зібрання РНБО щодо майбутніх виборів - Порошенко доручив зібрати РНБО щодо протидії втручанню Росії у вибори
    Фото: Главком
    Президент Петро Порошенко ініціює зібрання РНБО щодо майбутніх виборів

    Порошенко відзначив, що в західних країнах не сумніваються у підготовці Росією масштабних втручань у виборчі процеси

    Президент України Петро Порошенко доручив Раді національної безпеки і оборони передбачити засідання з протидії втручанню Російської Федерації у вибори. Про це він повідомив у Facebook.

    Читайте також

    Порошенко відзначив, що в західних країнах не сумніваються у підготовці Росією масштабних втручань у виборчі процеси. Крім того, раніше Україна домовилася з партнерами координувати зусилля по боротьбі з таким втручанням.

    «Доручаю Раді національної безпеки і оборони України передбачити окреме засідання з протидії втручання у вибори. Маємо бути готові спільним з нашими міжнародними партнерами фронтом протидіяти гібридним викликам вільному демократичному волевиявленню наших громадян», - зазначив Порошенко.


    1_1578

     

    Нагадаємо, раніше стало відомо, що Порошенко тиждень перебував у ЄС з приватною поїздкою. В Адміністрації президента зазначили, що він до 5 серпня проводив в Євросоюзі ряд зустрічей. Також в АП спростували інформацію про перебування президента в Іспанії.

    Читайте також
    Петро Порошенко Росія вибори РНБО пропаганда путінський режим агресія Україна президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ