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    Порошенко: Ми не хочемо перемогти Росію, ми хочемо, щоби Росія забралася з України

    Україні потрібно, щоб Росія забрала свої танки, своїх військових
    Президент Петро Порошенко наполягає, що Україна не ставить за мету здолати Росію. Про це він заявив у виступі на українському ланчі в рамках Мюнхенської безпекової конференції, повідомляє «Європейська правда». «Я президент миру, а не президент війни... Ми не хочемо перемогти Росію, а тільки хочемо, щоби Росія забралася з
    • Сьогодні, 17:35
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    Виступ президента Порошенка на українському ланчі у Мюнхені
    Фото: Alex Ryabchyn / Facebook
    Виступ президента Порошенка на українському ланчі у Мюнхені

    Україні потрібно, щоб Росія забрала свої танки, своїх військових

    Президент Петро Порошенко наполягає, що Україна не ставить за мету здолати Росію. Про це він заявив у виступі на українському ланчі в рамках Мюнхенської безпекової конференції, повідомляє «Європейська правда».

    «Я президент миру, а не президент війни... Ми не хочемо перемогти Росію, а тільки хочемо, щоби Росія забралася з України», - підкреслив він.

    Порошенко підкреслив, що ці вимоги з боку України є законними та безумовними.

    «Нам потрібно, щоб вони забрали свої танки, своїх військових, свою новітню зброю з нашої території», - заявив Порошенко. «Наш запит простий: заберіть свою артилерію, свої танки, свої війська», - додав він.

    Президент підкреслив, що це стосується як окупованого Донбасу, так і Криму.

    «Крим лишається нашим пріоритетом», - заявив він.

    Нагадаємо, Порошенко під час свого виступу на Мюнхенській конференції з питань безпеки заявив, що Україна має перевершити Росію.

    «Багато скептиків запитує: чи можна виграти боротьбу проти Росії – ядерної держави та постійного члена Ради Безпеки ООН? Чи наші зусилля не є безглуздими та марними? Моя ж відповідь буде такою. Якщо перефразувати відомого британського державного діяча Бенджаміна Дізраелі: ми не будемо перемагати Росію, ми перевершимо її», – сказав він.

    Порошенко натякнув, що США нададуть Україні не тільки «джавеліни»

    Нагадаємо, у рамках участі в Мюнхенській конференції з питань безпеки, президент України Петро Порошенко провів зустрічі з міністром оборони США Джеймсом Меттісом.

    У рамках участі у Мюнхенській безпековій конференції президент України Петро Порошенко провів зустріч з президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером.

    Порошенко у Мюнхені під час безпекової конференції провів зустріч з прем’єр-міністром Великої Британії Терезою Мей, якій подякував за навчання українських військових

    Петро Порошенко Росія Україна
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