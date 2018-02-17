Порошенко: Ми не хочемо перемогти Росію, ми хочемо, щоби Росія забралася з України

Україні потрібно, щоб Росія забрала свої танки, своїх військових

Президент Петро Порошенко наполягає, що Україна не ставить за мету здолати Росію. Про це він заявив у виступі на українському ланчі в рамках Мюнхенської безпекової конференції, повідомляє «Європейська правда». «Я президент миру, а не президент війни... Ми не хочемо перемогти Росію, а тільки хочемо, щоби Росія забралася з



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Фото: Alex Ryabchyn / Facebook Виступ президента Порошенка на українському ланчі у Мюнхені

Україні потрібно, щоб Росія забрала свої танки, своїх військових

Президент Петро Порошенко наполягає, що Україна не ставить за мету здолати Росію. Про це він заявив у виступі на українському ланчі в рамках Мюнхенської безпекової конференції, повідомляє «Європейська правда».

«Я президент миру, а не президент війни... Ми не хочемо перемогти Росію, а тільки хочемо, щоби Росія забралася з України», - підкреслив він.

Порошенко підкреслив, що ці вимоги з боку України є законними та безумовними.

«Нам потрібно, щоб вони забрали свої танки, своїх військових, свою новітню зброю з нашої території», - заявив Порошенко. «Наш запит простий: заберіть свою артилерію, свої танки, свої війська», - додав він.

Президент підкреслив, що це стосується як окупованого Донбасу, так і Криму.

«Крим лишається нашим пріоритетом», - заявив він.

Нагадаємо, Порошенко під час свого виступу на Мюнхенській конференції з питань безпеки заявив, що Україна має перевершити Росію.

«Багато скептиків запитує: чи можна виграти боротьбу проти Росії – ядерної держави та постійного члена Ради Безпеки ООН? Чи наші зусилля не є безглуздими та марними? Моя ж відповідь буде такою. Якщо перефразувати відомого британського державного діяча Бенджаміна Дізраелі: ми не будемо перемагати Росію, ми перевершимо її», – сказав він.

Порошенко натякнув, що США нададуть Україні не тільки «джавеліни».

Нагадаємо, у рамках участі в Мюнхенській конференції з питань безпеки, президент України Петро Порошенко провів зустрічі з міністром оборони США Джеймсом Меттісом.

У рамках участі у Мюнхенській безпековій конференції президент України Петро Порошенко провів зустріч з президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером.

Порошенко у Мюнхені під час безпекової конференції провів зустріч з прем’єр-міністром Великої Британії Терезою Мей, якій подякував за навчання українських військових.