Порошенко: Ми не хочемо перемогти Росію, ми хочемо, щоби Росія забралася з України
- Сьогодні, 17:35
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Україні потрібно, щоб Росія забрала свої танки, своїх військових
Президент Петро Порошенко наполягає, що Україна не ставить за мету здолати Росію. Про це він заявив у виступі на українському ланчі в рамках Мюнхенської безпекової конференції, повідомляє «Європейська правда».
«Я президент миру, а не президент війни... Ми не хочемо перемогти Росію, а тільки хочемо, щоби Росія забралася з України», - підкреслив він.
Порошенко підкреслив, що ці вимоги з боку України є законними та безумовними.
«Нам потрібно, щоб вони забрали свої танки, своїх військових, свою новітню зброю з нашої території», - заявив Порошенко. «Наш запит простий: заберіть свою артилерію, свої танки, свої війська», - додав він.
Президент підкреслив, що це стосується як окупованого Донбасу, так і Криму.
«Крим лишається нашим пріоритетом», - заявив він.
Нагадаємо, Порошенко під час свого виступу на Мюнхенській конференції з питань безпеки заявив, що Україна має перевершити Росію.
«Багато скептиків запитує: чи можна виграти боротьбу проти Росії – ядерної держави та постійного члена Ради Безпеки ООН? Чи наші зусилля не є безглуздими та марними? Моя ж відповідь буде такою. Якщо перефразувати відомого британського державного діяча Бенджаміна Дізраелі: ми не будемо перемагати Росію, ми перевершимо її», – сказав він.
Порошенко натякнув, що США нададуть Україні не тільки «джавеліни».
Нагадаємо, у рамках участі в Мюнхенській конференції з питань безпеки, президент України Петро Порошенко провів зустрічі з міністром оборони США Джеймсом Меттісом.
У рамках участі у Мюнхенській безпековій конференції президент України Петро Порошенко провів зустріч з президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером.
Порошенко у Мюнхені під час безпекової конференції провів зустріч з прем’єр-міністром Великої Британії Терезою Мей, якій подякував за навчання українських військових.