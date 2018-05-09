Порошенко: нацизм здолав передусім український солдат

Україна прийняла головний удар фашистського нашестя, сказав президент

Глава української держави під час урочистостей до Дня Перемоги нагадав низку історичних фактів. Зокрема, Порошенко навів дані, що майже половина радянського генералітету у часи Другої світової мала українське походження, а це майже 300 найвищих військових керівників того часу. Президент наголосив на тому, що сама Україна прийняла головний удар



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Україна прийняла головний удар фашистського нашестя, сказав президент

Глава української держави під час урочистостей до Дня Перемоги нагадав низку історичних фактів. Зокрема, Порошенко навів дані, що майже половина радянського генералітету у часи Другої світової мала українське походження, а це майже 300 найвищих військових керівників того часу.

Президент наголосив на тому, що сама Україна прийняла головний удар фашистського нашестя.

«Переконаний, що нацизм здолав саме український солдат», - сказав президент на церемонії прийняття урочистої присяги новобранців 101 окремої бригади охорони Генерального штабу Збройних сил.

Під час церемонії присягу складуть три сотні військовослужбовців.

Нагадаємо, лідер Росії Володимир Путін у 2010 році заявив, що його країна могла отримати перемогу у Другій світовій війні і без допомоги України.

«Тепер з приводу наших відносин з Україною ... Я дозволю з вами не погодитися, коли ви зараз сказали, що якби ми були розділені, ми не перемогли б у війні. Ми все одно б перемогли, тому що ми країна переможців », - заявив Путін, відповідаючи на питання у ході «прямої лінії».