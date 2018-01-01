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    Політика

    Порошенко назвав пріоритетні реформи на 2018 рік

    Президент запевняє, що «не втратити темпів фундаментальних змін - завдання номер один для України»
    Президент Петро Порошенко заявив про плани продовжити активне реформування України в 2018 році. Про це глава держави написав на своїй сторінці в Facebook. «У наступному році ми повинні продовжити активне реформування країни. Зокрема, заплановано низку законопроектів у фінансовій, судовій, інвестиційній сфері та ринку землі», -
    • Вчора, 23:24
    • Розсилка
    Петро Порошенко
    Фото: Главком
    Петро Порошенко

    Президент запевняє, що «не втратити темпів фундаментальних змін - завдання номер один для України»

    Президент Петро Порошенко заявив про плани продовжити активне реформування України в 2018 році.

    Про це глава держави написав на своїй сторінці в Facebook.

    «У наступному році ми повинні продовжити активне реформування країни. Зокрема, заплановано низку законопроектів у фінансовій, судовій, інвестиційній сфері та ринку землі», - зазначив Порошенко.

    Він додав, що не втратити темпів фундаментальних змін - завдання номер один для України.

    Нагадаємо, в кінці грудня президент Петро Порошенко назвав головним досягненням 2017 року введення безвізового режиму з країнами Європейського Союзу.

    До слова, першим у новому році нардепи розглянуть закон про реінтеграцію Донбасу.

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