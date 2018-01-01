Порошенко назвав пріоритетні реформи на 2018 рік
- Вчора, 23:24
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Президент запевняє, що «не втратити темпів фундаментальних змін - завдання номер один для України»
Президент Петро Порошенко заявив про плани продовжити активне реформування України в 2018 році.
Про це глава держави написав на своїй сторінці в Facebook.
«У наступному році ми повинні продовжити активне реформування країни. Зокрема, заплановано низку законопроектів у фінансовій, судовій, інвестиційній сфері та ринку землі», - зазначив Порошенко.
Він додав, що не втратити темпів фундаментальних змін - завдання номер один для України.
Нагадаємо, в кінці грудня президент Петро Порошенко назвав головним досягненням 2017 року введення безвізового режиму з країнами Європейського Союзу.
До слова, першим у новому році нардепи розглянуть закон про реінтеграцію Донбасу.