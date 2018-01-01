Порошенко назвав пріоритетні реформи на 2018 рік

Президент запевняє, що «не втратити темпів фундаментальних змін - завдання номер один для України»

Президент Петро Порошенко заявив про плани продовжити активне реформування України в 2018 році. Про це глава держави написав на своїй сторінці в Facebook. «У наступному році ми повинні продовжити активне реформування країни. Зокрема, заплановано низку законопроектів у фінансовій, судовій, інвестиційній сфері та ринку землі», -