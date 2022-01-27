Порошенко назвав три важливі кроки для підвищення обороноздатності України

На думку Порошенка слід терміново підвищити грошове забезпечення українських військовослужбовців

«Європейська Солідарність» зареєструвала проект змін до закону про державний бюджет, який передбачає 50-ти мільярдне збільшення фінансування Міністерства оборони, Збройних Сил України. Про це повідомив п’ятий президент України, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко.

Він зазначив, що завдяки цьому можна зробити і вирішити негайно питання для збільшення обороноздатності.

На думку Порошенка слід терміново підвищити грошове забезпечення українських військовослужбовців.

«У нас на сьогоднішній день левова частина, на жаль, не продовжує контракти, укомплектованість бойових бригад сягає 55%. Так ворога не зустрічають. Треба нарешті відірвати від вашого мегакорупційного «Великого крадівництва» і віддати гроші армії. Бо воїн має отримувати поза зоною проведення операції Об’єднаних сил або поза безпосередньою участю у бойових діях мінімум 25 тисяч гривень. А воїн на фронті – мінімум 50 тисяч гривень. Це – мінімальний рівень справедливості, який дозволить терміново укомплектувати, щоб ветерани повернулися у свої бригади, щоб запустити резерв першої черги. І якщо навіть не на три роки, то нехай на півроку укласти контракт або продовжити контракт і терміново наростити чисельність. Так само як і укомплектувати 10 тисяч штатних одиниць підрозділів територіальної оборони», – заявив політик.

Друге – це спільне фінансування місцевих бюджетів і державного бюджету щодо розгортання територіальної оборони.

Третє – це є збільшення виробництва і закупівлі, як в рамках державного оборонного замовлення, так і за межами державного оборонного замовлення, сучасної і модернізованої військової техніки, доукомплектація стратегічного резерву.

«Щоб в умовах розгортання український воїн мав речове, харчове, медичне, а головне – військове забезпечення. Щоб українські Збройні Сили мали достатньо пального в стратегічному резерві і захистили державу. Не ухиляйтеся від цього», – зауважив Порошенко.

Політик звернувся до прем’єр-міністра Шмигаля: «У вас є кошти, які виділені в рамках програми «ковідної тисячі». Дайте можливість, як ми робили в 2014-му, через мобільний телефон, банківські термінали, тим, хто бажає в добровільному порядку цю свою тисячу або півтори перерахувати на спеціальний рахунок Міністерства оборони, спеціальний позабюджетний фонд, кошти з якого мають бути використані лише на два напрямки».

Порошенко пропонує купити бронежилети і кевларові шоломи, бо з 2019 року Збройні Сили України, «привіт» переслідувачам генерала Марченка, припинили закупівлю бронежилетів взагалі. А такж зробити медичне забезпечення воїнів: ліки, обладнання, доукомплектація польових шпиталів – це є те, що сьогодні може допомогти армії.

«Дайте можливість, прийміть на позачерговому засіданні уряду, можливість напрямку використання коштів «ковідної тисячі» саме для підтримки Збройних Сил, для підтримки національної безпеки держави», – зауважив нардеп.

Порошенко говорить, що не трабе жодної паніки, бо треба думати не про те, нападе Путін чи ні, а про те, як ми дамо йому спільну відсіч.