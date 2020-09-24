Порошенко озвучив «пам’ятку» виборцям



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Петро Порошенко заявив, що стратегічне завдання «Європейської солідарності» - протидія московському реваншу

Порошенко заявив, що «Європейська солідарність» - єдина загальноукраїнська проєвропейська політична сила

П’ятий президент, лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко під час виступу на партійній конференції у Ромнах на Сумщині озвучив своєрідну «пам’ятку» виборцям.

«Якщо ти хочеш жити у Росії, чи як в Росії – голосуй за ОПЗЖ, за п’яту колону Росії. Якщо ти хочеш жити, як зараз у Білорусі – щоб ти на вулицю не вийшов, кийками тебе ганяли, а рахували голоси на виборах так, щоб з трьох відсотків перерахували на всі 70 і від народу нічого не залежало – голосуй за «Слуг народу», – сказав він.

«Хочеш, щоб Україна стала членом Європейського союзу – немає іншої альтернативи, як голосувати за «Європейську солідарність» і наших висуванців», – наголосив Порошенко.

Він зауважив: «За півтора року «Європейська солідарність» проявила себе як серйозна опозиційна сила. Спираючись на підтримку активної частини суспільства, ми зупинили безліч антиукраїнських, або просто безглуздих, некомпетентних, дилетантських ініціатив монобільшості».

«В найважчі часи наша з вами команда врятувала країну, зупинила російську агресію, не дала нас затягнути інструментами гібридної війни у розшматування держави, зупинила економічну кризу, забезпечила економічне зростання. Ми єдині, хто послідовно відстоює курс нашої крани на членство в Європейському союзі та НАТО і записали це в Конституцію», – заявив Порошенко.

«Перше і головне наше стратегічне завдання на виборах на Сумщині і по всій країні – протидія московському реваншу. Це особливо важливо у прикордонних областях. Щоби запобігти цьому, Україна потребує сильної опозиції. Наголошую – не лише в Києві, не лише у Львові, Франківську, в Тернополі. Обов’язково в кожній області, у кожному місті, в кожній громаді», – переконаний Порошенко.

До слова, згідно з результатами дослідження Київського міжнародного інституту соціології президент Володимир Зеленський з квітня втратив майже 11% електоральної підтримки. Натомість його головний опонент, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко з квітня додав 4%.