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Порошенко подякував Ілону Маску за «скарби для фронту» (фото)

Юрій Лящук
glavcom.ua
Порошенко подякував Ілону Маску за «скарби для фронту» (фото)
Системи Старлінк дуже цінні у війні проти РФ
фото із соцмереж

Порошенко подякував усім, хто допомагає доставляти таку цінну техніку на фронт

Пʼятий президент Петро Порошенко з волонтерами ГО «Справа громад» купив для потреб ЗСУ 80 терміналів Starlink. Відповідне повідомлення з'явилось на сторінці в Facebook Порошенка.

«Старлінки майже так само необхідні, як і бронетехніка, як і БПЛА та ЗУшки. І потрібно їх багато. Дякую Ілону Маску, а найголовніше дякую вам! Всім тим, хто допомагає нам доставляти такі скарби на фронт», – сказав Порошенко.

За його словами, термінали забезпечують надійний зв’язок та координацію військ. Це також ефективний засіб для кращого застосування артилерії, ракет, дронів і розвідки.

Нагадаємо, загалом з 24 лютого у Порошенка спрямували на підтримку ЗСУ понад 1 млрд 650 млн грн.

Раніше Петро Порошенко передав у війська три комплекси БПЛА Poseidon, які виготовлені на шасі британської вантажівки DAF. Це дев’ять БПЛА, станції управління, а також три спеціально переобладнані автівки з кунгами. Бійці, які проходили навчання для управління цими безпілотниками, також отримали відповідні сертифікати.

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Теги: армія Starlink війна допомога ЗСУ Петро Порошенко Ілон Маск

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