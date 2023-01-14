Порошенко передав військовим три комплекси БПЛА Poseidon

Комплекси передають 59-й окремій мотопіхотній бригаді імені Якова Гандзюка

Петро Порошенко передав у війська три комплекси БПЛА Poseidon, які виготовлені на шасі британської вантажівки DAF. Це дев’ять БПЛА, станції управління, а також три спеціально переобладнані автівки з кунгами. Бійці, які проходили навчання для управління цими безпілотниками, також отримали відповідні сертифікати.

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«Три комплекси Poseidon – інноваційна розробка, яку придумали технарі «Справи Громад». Загалом – це 9 пташок. Кунги були створені на основі наших DAFів. Усередині машин є абсолютно все, щоб розгорнутися і нищити ворога. І це те, що було потрібно військовим для ефективної роботи – щоб русня горіла в пеклі, щоб те зло, яке сьогодні вбило українців у Дніпрі, було покаране», – наголошує Порошенко.

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«Раніше ми організували навчання для декілько бригад, де будуть майбутні пілоти Посейдонів. І сьогодні я з великою радістю привітав їх із отриманням сертфікатів. Переконаний, що наші залізні пташки у руках справжніх професіоналів. І вони використають їх можливості на всі 100%», – зазначив Порошенко.

Військовослужбовиця ЗСУ з позивним «Веда» розповіла, як проходило навчання операторів БПЛА: «програма дуже насичена, режим пришвидшений. І сьогодні, по суті, ми вже випускники, які отримали дозвіл керувати такими великими класними пташками», – сказала вона.

«Це достатньо інтуїтивний борт, який правильно і гарно себе поводить в небі. В нього хороша камера, хороша стабілізація. Він дуже класно працює під засобами радіоелектронної боротьби. Ним вдається виконувати завдання», – розвовіла військовослужбовця.

«Я можу відверто сказати, що настільки потужний, настільки технічно просунутий комплекс до мене в руки потрапив вперше. Мені є з чим порівнювати. Це суттєво покращить роботу аеророзвідки, коригування артилерії, коригування вогневого ураження», – говорить військовослужбовець ЗСУ із позивним «Кіт».

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Боєць подякував за створення те передачу армії таких сучасних технічних засобів боротьби. «Ми дуже вдячні людям, які комплексно підійшли до вирішення технічних питань. Я маю на увазі технічне рішення базування цього великого комплексу на вантажівку, яка дозволяє оперативно дістатися до місця зліту. Це дозволяє не вирішувати питання доставки, не вирішувати питання проїзду і від’їзду. Це – готове рішення», – також наголосив військовий.

Він повідомив, що технічні рішення були реалізовані з урахуванням їхніх побажань. «Враховані всі найдрібніші деталі, на які в процесі експлуатації ми зауважували. Внутрішнє технічне оснащення і конфігурація кунгу робилася за нашими кресленнями», – говорить військовий. «Тут є все для вирішення пілотних завдань, для виконання бойових розпоряджень», – підкреслив він.

Комплекси передають 59-й окремій мотопіхотній бригаді імені Якова Гандзюка – це спільний проект з «Демсокирою», а також 17-й Криворізькій танковій бригаді імені Костянтина Пестушка.

Вартість трьох комплексів перевищує 45 млн грн. «Я думаю, що вже найближчими днями вони будуть запущені в роботу артилерійської розвідки, яка працює по всьому фронту і яка значно посилить можливості української арти бити русню», – переконаний п’ятий президент.

«Я хочу сказати, що до середини 2023 року в моїх планах, щоб у нас на озброєнні було хоча б 60-70 птахів. Відповідно 40 станцій», – зазначає Порошенко.

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Військові кажуть: підтримка в тилу, допомога волонтерів і благодійників вкрай важлива для нашої спільної перемоги. «Важливо підтримувати військових, зокрема, донатити. Ці пташки, які стоять за моєю спиною – це величезна сума коштів. І ми, як звичайні військові, не можемо їх самі придбати. Тому нам потрібні люди, які продовжують ходити на роботу, продовжують давати робочі місця, створювати додану вартість і допомагати нам. Тільки всі разом, тільки спільно ми досягнемо перемоги. Тому маємо продовжувати і далі бути українцями – великою, світлою, класною нацією», – говорить «Веда».

Як відомо, 16 серпня 2022 року Петро Порошенко повідомив про велику угоду з виробниками БПЛА Poseidon. Безпілотники мають дальність роботи до 150 кілометрів, висота – до 4000 метрів. Це – комплекс рівня розвідувального батальйону, який працює на користь усіх бригад зони відповідальності, роздвідку та наведення артилерії, коригування вогню великих калібрів, зазначив п’ятий президент. Програма отримала назву «Очі Арти».