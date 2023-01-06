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В Україну їдуть термінали Starlink: скільки й куди

Людмила Яцюк
glavcom.ua
В Україну їдуть термінали Starlink: скільки й куди
У світі спостерігається дефіцит терміналів Starlink
фото з відкритих джерел

Від початку війни в Україну було завезено 25 тис. терміналів

Україна невдовзі отримає від партнерів ще близько 5000 тис. терміналів Starlink, більшість із них поїдуть до військових. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

За його словами, всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну було завезено 25 тисяч терміналів старлінк. Їх було направлено військовим, медикам, енергетикам, державним установами.

«Нажаль держава не рухається за Agile, коли швидко може адаптуватися під зміни. Тому всі старлінки (на сьогодні ми 25 тисяч десь отримали і отримаємо ще, 4-5 тисяч) – все це ми закупили завдяки донорській допомозі інших держав», – зазначив Федоров.

Міністр розповів, що веде комунікацію з Ілоном Маском. Вони працюють над тим, щоб його компанія змогла забезпечила необхідну кількість старлінків, адже у світі спостерігається їхній дефіцит.

Федоров розповів, що Мінцифра отримує «спецціну» на Starlink. Вона є нижчою ніж для приватних користувачів. Крім того, за кожну партію терміналів сплачується абонплата за 3-6-9 місяців наперед.

До слова, днями Україна отримала нову партію терміналів супутникового інтернету Starlink. Їх передадуть для підтримки медичної й енергетичної сфери, а також у «Пункти незламності». 

Як ми писали раніше, комік Марк Куцевалов зміг зібрати майже 2,5 млн. грн., щоб повернути зв’язок мешканцям Херсона за допомогою Starlink. Марк подолав пішки непростий шлях – під час подолання маршруту з Києва до Херсона він зібрав 2 469 760 грн.

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Теги: Starlink Михайло Федоров Міністерство цифрової трансформації України війна

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