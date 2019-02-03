Порошенко: Православна церква України залишиться незалежною від держави



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Порошенко запропонував церкві рівпоправне і відповідальне партнерство

В Україні не буде державної церкви, підкреслив Порошенко

Президент Петро Порошенко заявив, що Православна церква України буде залишатись незалежною. Про це він сказав у своїй промові з нагоди інтронізації митрополита Київського та всієї України Епіфанія.

«Ще раз підкреслю – нещодавно зареєстрована Православна Церква України у відповідності до Конституції України є і буде незалежною від держави. В Україні не буде державної церкви. Цей конституційний принцип був і залишиться непорушним», - цитує його Банкова.

«Переконаний, що незалежність і взаємна повага відкриває шлях до справжнього партнерства держави і церкви, до спільної нашої праці задля блага країни і народу», - відзначив глава держави.

Порошенко сказав, що «високо цінує все, що вже зроблене усіма українськими церквами».

«І нехай мене почує і Блаженнійший Святослав... І релігійними організаціями – від волонтерства і підтримки армії до соціальної підтримки громадян. Я за це дякую українській церкві. Пропоную рівноправне і відповідальне партнерство на обраному країною шляху», - підкреслив президент.

Нагадаємо, у неділю, 3 лютого, у Софії Київській офіційно звели на престол предстоятеля Православної церкви України Митрополита Київського та всієї України Епіфанія.