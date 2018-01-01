Діючий президент Фінляндії впевнено виграв вибори у першому турі

Президент Нііністе лідирує з результатом 62,9%, його найближчий переслідувач набрав 12,2%

У Фінляндії 28 січня 2018 року на президентських вибора переміг чинний глава держави Саулі Нііністе у першому турі. Він лідирує з результатом 62,9% після підрахунку майже всіх голосів виборців, повідомляє телеканал Yle. Згідно з даними окружної виборчої комісії Гельсінкі, другий результат у Пеккі Хаавісто



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Саулі Нііністе переміг на президентських виборах

Президент Нііністе лідирує з результатом 62,9%, його найближчий переслідувач набрав 12,2%

У Фінляндії 28 січня 2018 року на президентських вибора переміг чинний глава держави Саулі Нііністе у першому турі. Він лідирує з результатом 62,9% після підрахунку майже всіх голосів виборців, повідомляє телеканал Yle.

Згідно з даними окружної виборчої комісії Гельсінкі, другий результат у Пеккі Хаавісто від партії «Зелені», за якого, за попередніми даними, проголосували 12,2%. На третьому місці кандидат від правої партії «Справжні фіни» Лаура Хухтасаарі, яку підтримали 6,8% тих, хто голосував достроково.

Всього у виборах брали участь вісім кандидатів.

Як повідомляється, на нинішніх виборах фінські виборці встановили рекорд із дострокового голосування. Із 4,5 млн зареєстрованих виборців 36% (1,5 млн), включаючи президента Нііністе, проголосували достроково.

Всередині країни це можна було зробити на пошті, в бібліотеках і магазинах, за межами - в посольствах і консульствах. При цьому наголошується, що всі бюлетені тих, хто проголосував достроково, зібрали в окружній виборчій комісії в Гельсінкі, де підрахунок почали вести з полудня.

До слова, на виборах на Кіпрі також лідирує чинний президент.

Нагадаємо, сьогодні, 28 січня, у Фінляндії проходив перший тур президентських виборів.

Як повідомляв «Главком», на президентських виборах у Чехії, які завершилися 27 січня, переміг чинний лідер країни Мілош Земан. Він набрав 51,36% голосів.

Джерело: РБК-Україна