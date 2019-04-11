Порошенко призначив посла України в Єгипті



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Микитенко займав посаду посла України в Державі Катар

Президент України Петро Порошенко призначив українського дипломата Євгена Микитенка послом України в Єгипті.

Про це повідомляє прес-служба Адміністрації Президента.

Як зазначено в указі Президента України №121/2019 від 11 квітня 2019 року, Євгена Микитенка призначено Надзвичайним і Повноважним послом України в Арабській Республіці Єгипет.

Зазначимо, що з 28 грудня 2012 року до 27 лютого цього року Микитенко займав посаду посла України в Державі Катар.