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    Політика

    Порошенко про оборонну промисловість: на параді 24 серпня показали тільки половину розробок

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    Петро Порошенко - Порошенко про оборонну промисловість: на параді 24 серпня показали тільки половину розробок
    Петро Порошенко

    Український оборонпром створює зразки високоточної зброї, які може запропонувати і країнам-партнерам

    Президент Петро Порошенко, виступаючи на нараді з керівниками закордонних дипломатичних установ України, розповів про успіхи української оборонної промисловості.

    «Половину наших розробок ми поки що не покажемо, а іншу половину нема чого ховати. Дослідницькі розробки, які тільки щойно стають на озброєння українського війська, нехай люди бачать», - зазначив Порошенко.

    Він нагадав, що Росія закрила для України свій ринок з початку агресії, внаслідок чого частка РФ у зовнішній торгівлі Києва впала з 33 до 9%. При цьому українська оборонна промисловість все одно створила ті види озброєння, які були представлені на параді до 27-ї річниці незалежності України.

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    «Кожні два тижні ми бачили все нові і нові види озброєння, які надходять у війська. Але не менш важливо і те, що українські військово-промисловий комплекс вже сьогодні може запропонувати і нашим партнерам зразки високоточної зброї повністю вироблені в Україні», - підсумував президент.

    Порошенко додав, що зараз і Україні дуже важливо мати можливість замовити комплектуючі з країн-партнерів.

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