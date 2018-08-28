Порошенко про оборонну промисловість: на параді 24 серпня показали тільки половину розробок



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Петро Порошенко

Український оборонпром створює зразки високоточної зброї, які може запропонувати і країнам-партнерам

Президент Петро Порошенко, виступаючи на нараді з керівниками закордонних дипломатичних установ України, розповів про успіхи української оборонної промисловості.

«Половину наших розробок ми поки що не покажемо, а іншу половину нема чого ховати. Дослідницькі розробки, які тільки щойно стають на озброєння українського війська, нехай люди бачать», - зазначив Порошенко.

Він нагадав, що Росія закрила для України свій ринок з початку агресії, внаслідок чого частка РФ у зовнішній торгівлі Києва впала з 33 до 9%. При цьому українська оборонна промисловість все одно створила ті види озброєння, які були представлені на параді до 27-ї річниці незалежності України.

«Кожні два тижні ми бачили все нові і нові види озброєння, які надходять у війська. Але не менш важливо і те, що українські військово-промисловий комплекс вже сьогодні може запропонувати і нашим партнерам зразки високоточної зброї повністю вироблені в Україні», - підсумував президент.

Порошенко додав, що зараз і Україні дуже важливо мати можливість замовити комплектуючі з країн-партнерів.

Читайте також: Парад Незалежності. Досьє на всю військову техніку