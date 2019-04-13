Порошенко розповів, коли має відбутись референдум щодо вступу в ЄС



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Референдум буде проведений тоді, коли будуть відкриті ворота Євросоюзу

В Україні може бути проведений референдум щодо вступу до Євросоюзу лише тоді, коли постане питання про необхідність делегування цій організації частини суверенних повноважень держави.

Про це заявив у Парижі президент України Петро Порошенко за результатами зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном.

«Певне занепокоєння у випадку зміни курсу присутнє не лише на рівні лідерів. Якщо Україна сама зупине це і буде ставити питання розвитку нашої європейської та євроатлантичної інтеграції залежно від того, що скаже Кремль, або якимось чином ми затягнемо через проведення референдуму... Референдум буде проведений тоді, коли будуть відкриті ворота Євросоюзу, і Україна делегуватиме частину своїх суверенних повноважень Європейському Союзу. Так, як це робила кожна країна, щоб стати членом ЄС», - переконаний президент.

Нагадаємо, 12 квітня Петро Порошенко провів зустрічі з Ангелою Меркель і Еммануелем Макроном. Президент України повідомив що Макрон підтримав ідею провести зустріч в нормандському форматі після президентських виборів. За словами Порошенка, наступна зустріч в нормандському форматі, ймовірно, відбудеться у Франції в п'яту річницю його створення (6 червня).