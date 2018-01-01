Порошенко замало спілкується зі своїм народом, — Зісельс
- Сьогодні, 18:43
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Зісельс переконаний: якщо президент забезпечить належне спілкування з українцями, потім не буде неочікуваних наслідків його рішень
Главі держави Петру Порошенку слід у своєму форматі знайти спосіб комунікації із суспільством, чого наразі ми не бачимо, — вважає один із лідерів організації Йосиф Зісельс, про що він заявив у інтерв’ю «Главкому».
«Якщо буде спілкування, потім не буде неочікуваних наслідків його рішень. У людей, і це природно, спочатку виникає зачарування, віра, що революція перемогла. Але з часом настає розчарування. Тому потрібно пояснювати людям, аби вони розуміли реальність проблем, із якими ми працюємо», — пояснює Зісельс.
Діяч додає, що ніколи ще в історії така велика православна слов’янська країна не відривалася від імперії: «З одного боку, багато країн пройшли цей шлях, країни Балтії, країни Східної Європи пройшли цей шлях відриву від імперії і пішли до спільного європейського простору. З іншого боку, наша ситуація є унікальною і ми в ній першопрохідці».
Повну версію інтерв'ю читайте тут: Йосиф Зісельс: Президент двічі за рік зустрівся з ініціативою «Першого грудня». Не можу сказати, що ці розмови вийшли добрими.