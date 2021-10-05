Хто зірвав операцію із захоплення «вагнерівців»? Нардеп, який працював у СБУ, звинуватив «слуг народу» у брехні

Спочатку Офіс президента взагалі заперечував планування операції із затриманням «вагнерівців», але голова комісії від «Слуги народу» Мар’яна Безугла у своєму звіті визнала, що щось подібне готувалося

Брифінг голови ТСК щодо «вагнерівців» не погодив жоден її член – депутат

У «Слузі народу» плутаються в показаннях щодо теми зірваної спецоперації із захоплення учасників з так званої «групи Вагнера». Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив депутат від «Голосу» Роман Костенко, що є полковником СБУ та секретарем парламентського комітету з питань нацбезпеки та оборони.

Костенко пояснив, чим спецоперація, про яку казали раніше (і якої, за версію Банкової, не було), відрізняється від останньої версії про спецзахід, яка пролунала від Безуглої.

«Це просто гра слів, якими керівник Тимчасової слідчої комісії намагалась вигородити Офіс президента, який весь час казав, що спецоперації не було. От і виявилося, що це був спецзахід. Але є такий термін як «спецоперація». Дійсно, в документах вживається більше «спецзахід», але навіть проводячи якісь спеціальні заходи, ми використовуємо професійний сленг і називаємо такі дії «спецоперацією», особливо коли в середовищі багато російськомовних», – зазначив секретар парламентського комітету.

Костенко також додав, що брифінг голови ТСК щодо «вагнерівців» Мар’яни Безуглої не погодив жоден її член, але вона все одно вийшла до журналістів.

«Коли Безугла дала цей брифінг, дійсно, вони почали заслуховувати двох офіцерів, які безпосередньо брали участь в цій операції. І їхні свідчення суттєво різнилися з тим, що було озвучено на брифінгу. Вони сказали, що це все брехня...Комісія повинна давати брифінги тільки тоді, коли вони погоджені всіма її членами. А цей брифінг, наскільки я спілкувався з депутатами, не погодив жоден з них. Тобто це був особистий брифінг голови комісії. Вона просто послухала одну сторону, одну спецслужбу, вийшла і видала свою версію», – зазначив полковником СБУ.

Нагадаємо, у Верховній Раді створено тимчасову слідчу комісію (ТСК) у цій справі. Спочатку Офіс президента взагалі заперечував планування такої операції, але голова комісії від «Слуги народу» Мар’яна Безугла у своєму звіті визнала, що щось подібне готувалося, але це була не «спецоперація», а «спецзахід», і посадка літака планувалася не в Києві, а в Стамбулі. При цьому жодної комунікації з турецькою стороною, за її словами, не велося. За висновками Комісії, вже на етапі вербування про плани української сторони дізналися росіяни та в битві трьох спецслужб, особливо, враховуючи складну ситуацію з виборами в Білорусі, українська сторона програла.

Раніше Безугла заявила, що парламентська тимчасова слідча комісія (ТСК) щодо вагнергейту не буде викликати президента Володимира Зеленського на засідання, бо він особа недоторкана.

Як заявила співголова фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко, тема «вагнергейту» замовчується владою, і якби не резонансне розслідування телекомпанії CNN, Банкова й далі б говорила, що ніякої спецоперації не було. Також партія Порошенка звинуватила «слуг» у брехні.

Нагадаємо, американська телекомпанія CNN оприлюднила публікацію про спецоперацію із затримання терористів з російської ПВК Вагнера, яка була зірвана влітку 2020 року. За даними CNN, це була операція українських спецслужб, які планували захопити бойовиків, причетних до воєнних злочинів, у тому числі до збиття літака MH-17.

Видання з посиланням на свої джерела стверджує, що американці надавали технічну допомогу у проведення цієї спецоперації українським колегам. За даними видання, спецоперація була зірвана, коли за кілька годин до вильоту з Мінська бойовиків раптом затримали білоруські спецслужби.

Як уже повідомлялося, США допомагали Україні при проведенні операціїз затримання бойовиків приватної військової компанії «Вагнер».