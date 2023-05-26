Головна Країна Політика
search button user button menu button

Портнов спростовує своє перебування у Москві

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Портнов спростовує своє перебування у Москві
Підставою для тимчасового проживання Портнова за кордоном є особисте виховання і спільне проживання з чотирьома малолітніми дітьми
фото з відкритих джерел

Зараз Андрій Портнов, за його твердженням, тимчасово проживає у Турецькій Республіці 

17 травня 2023 року на сайті видання «Главком» була розміщена публікація, у якій міститься фактичне твердження про те, що політик Андрій Портнов зараз начебто перебуває у Москві, проте 25 травня Андрій Портнов спростував своє перебування у столиці держави-агресорки, розіславши відповідну заяву журналістам.

«Тому жодні посилання на стандарти НАТО не працюють. Бо Татаров – адвокат та партнер Андрія Портнова, тіньового куратора судової влади України, який зараз перебуває в Москві, і поступатися повноваженнями вони не збираються нікому», – написали журналісти, вказавши, що Портнов нібито перебуває у Москві. 

Портнов спростовує своє перебування у Москві фото 1

Першочергово публікація з таким текстом була розміщена на сайті видання «Цензор.НЕТ» та на персональній веб-сторінці у мережі «Facebook» Юрія Бутусова. 

У заяві Портнов зазначив, що після початку гострої фази війни та повномасштабного вторгнення Росії на територію України будь-яка згадка про нього у контексті перебування у Москві призводить до істотної дискредитації, «оскільки створює враження про начебто мою підтримку, схвалення або навіть нейтральну позицію щодо дій, які держава-агресор вчиняє в Україні», заявив Портнов.

«Вказуючи у своїх публікаціях, що зараз я начебто перебуваю або іноді буваю у Москві, Ви фактично стверджуєте, що моїм місцем проживання, постійного чи тимчасового перебування є територія Росії і відповідне твердження подається як доведений факт, маючи на меті продемонструвати, що попри жахливі події в Україні, я обрав собі місцем проживання країну, яка окупувала нашу територію і веде проти нашої держави загарбницьку війну. Моя позиція відома сотням людей, з якими я щоденно спілкуюся, – я вважаю, що президент РФ, російські чиновники, російські війська та громадяни РФ вчинили та продовжують вчиняти щодо нашої держави та громадян жахливі військові злочини», – заявив Портнов.

Портнов зазначив, що від російського вторгнення постраждали і члени його родини, в тому числі його батьки й п’ять неповнолітніх племінників, які потрапили під прямий ракетний удар російських військ у власному помешканні, втративши будинок, автівки, все особисте майно і провівши понад два тижні в окупації у селі Северинівка Макарівської селищної громади Київської області. Після ракетного удару російські військовослужбовці пограбували їх речі і особисте майно.

Зараз Андрій Портнов, за його твердженням, тимчасово проживає у Турецькій Республіці, згідно з тимчасовим дозволом на проживання, отриманим 16 серпня 2022 року. Підставою для тимчасового проживання за кордоном є особисте виховання і спільне проживання з чотирьома малолітніми дітьми – громадянами України (2012, 2014, 2019, 2022 років народження).

Портнов також зазначив, що не надає публічних коментарів та оцінок щодо подій в Україні, адже моральне право на це мають лише захисники, військове командування, органи влади, журналісти та особи, що здійснюють суттєвий, а не фрагментарний вклад в захист країни. Він надає допомогу медичним закладам та адресну допомогу на лікування поранених захисників України.

(для перегляду – натисніть на документ)

Нагадаємо, що Андрій Портнов виїхав з України 3 червня 2022 року через пропускний пункт у Закарпатській області «Чоп (Тиса)».

Портнов керував проросійським телеканалом NewsOne. Проєкт UkraineWorld від Internews Ukraine у своєму дослідженні 2020 року встановив, що Портнов активно намагався дискредитувати українську Революцію гідності та подальші проєвропейські реформи в країні, а також просувати антизахідні програми, залучаючи до цього інтернет-ботів.

У березні 2022 року журналісти встановили, що родина Портнова володіє нерухомістю в Москві спільно з друзями керівника російського МЗС Сергія Лаврова, а також показали таємну фортецю Портнова під Києвом. На запити журналістів «Схем» Портнов не відповідає з 22 лютого 2022 року.

Андрій Портнов перебуває під санкціями США з грудня 2021 року. Портнова внесли до переліку осіб за так званим «актом Магнітського». До цього списку вносять високопосадовців, причетних до порушення прав людини та масштабної корупції. Андрій Портнов до 2014 року в адміністрації президента за Віктора Януковича відповідав за напрямок судоустрою. У США його звинувачують у торгівлі впливом на українські суди. 

Теги: Андрій Портнов

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Зміцнення обороноздатності України: Зеленський зустрівся із сенатором США (відео)
Зміцнення обороноздатності України: Зеленський зустрівся із сенатором США (відео)
Держава спростила роботу військово-лікарських комісій: Зеленський підписав закон
Держава спростила роботу військово-лікарських комісій: Зеленський підписав закон
Портнов спростовує своє перебування у Москві
Портнов спростовує своє перебування у Москві
Загибель нацгвардійця у ДТП: міністр Клименко відреагував
Загибель нацгвардійця у ДТП: міністр Клименко відреагував
Чи зможе Пригожин стати президентом Росії? Банкова дала відповідь
Чи зможе Пригожин стати президентом Росії? Банкова дала відповідь
Відновлення України. Уряд виставив вимогу Мінінфраструктури
Відновлення України. Уряд виставив вимогу Мінінфраструктури

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
62K
У Києві прогриміли вибухи
29K
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала понад дві години
27K
Експерт пояснив, наскільки втрата корабля «Іван Хурс» значима для Чорноморського флоту
22K
У світі шаленими темпами росте попит на поширений в Україні природний матеріал
13K
Чому ЗСУ вночі не змогли збити всі ворожі цілі: роз’яснення Повітряних сил
8258
Новим головою Верховного суду став Станіслав Кравченко

Новини

Ракетна атака на Київ, військова допомога Україні: головне за ніч
Сьогодні, 06:41
Рашисти атакують на чотирьох напрямках: дані Генштабу з фронту
Сьогодні, 06:31
Україну накриють дощі: прогноз погоди на 26 травня
Сьогодні, 05:15
26 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:39
Азербайджан надасть Україні 3000 дозволів на транзитні перевезення
Вчора, 23:44
«Бавовна» у Бердянську: в окупантів паніка
Вчора, 23:25

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту