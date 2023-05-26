Портнов спростовує своє перебування у Москві

Підставою для тимчасового проживання Портнова за кордоном є особисте виховання і спільне проживання з чотирьома малолітніми дітьми

Зараз Андрій Портнов, за його твердженням, тимчасово проживає у Турецькій Республіці

17 травня 2023 року на сайті видання «Главком» була розміщена публікація, у якій міститься фактичне твердження про те, що політик Андрій Портнов зараз начебто перебуває у Москві, проте 25 травня Андрій Портнов спростував своє перебування у столиці держави-агресорки, розіславши відповідну заяву журналістам.

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«Тому жодні посилання на стандарти НАТО не працюють. Бо Татаров – адвокат та партнер Андрія Портнова, тіньового куратора судової влади України, який зараз перебуває в Москві, і поступатися повноваженнями вони не збираються нікому», – написали журналісти, вказавши, що Портнов нібито перебуває у Москві.

Першочергово публікація з таким текстом була розміщена на сайті видання «Цензор.НЕТ» та на персональній веб-сторінці у мережі «Facebook» Юрія Бутусова.

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У заяві Портнов зазначив, що після початку гострої фази війни та повномасштабного вторгнення Росії на територію України будь-яка згадка про нього у контексті перебування у Москві призводить до істотної дискредитації, «оскільки створює враження про начебто мою підтримку, схвалення або навіть нейтральну позицію щодо дій, які держава-агресор вчиняє в Україні», заявив Портнов.

«Вказуючи у своїх публікаціях, що зараз я начебто перебуваю або іноді буваю у Москві, Ви фактично стверджуєте, що моїм місцем проживання, постійного чи тимчасового перебування є територія Росії і відповідне твердження подається як доведений факт, маючи на меті продемонструвати, що попри жахливі події в Україні, я обрав собі місцем проживання країну, яка окупувала нашу територію і веде проти нашої держави загарбницьку війну. Моя позиція відома сотням людей, з якими я щоденно спілкуюся, – я вважаю, що президент РФ, російські чиновники, російські війська та громадяни РФ вчинили та продовжують вчиняти щодо нашої держави та громадян жахливі військові злочини», – заявив Портнов.

Портнов зазначив, що від російського вторгнення постраждали і члени його родини, в тому числі його батьки й п’ять неповнолітніх племінників, які потрапили під прямий ракетний удар російських військ у власному помешканні, втративши будинок, автівки, все особисте майно і провівши понад два тижні в окупації у селі Северинівка Макарівської селищної громади Київської області. Після ракетного удару російські військовослужбовці пограбували їх речі і особисте майно.

Зараз Андрій Портнов, за його твердженням, тимчасово проживає у Турецькій Республіці, згідно з тимчасовим дозволом на проживання, отриманим 16 серпня 2022 року. Підставою для тимчасового проживання за кордоном є особисте виховання і спільне проживання з чотирьома малолітніми дітьми – громадянами України (2012, 2014, 2019, 2022 років народження).

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Портнов також зазначив, що не надає публічних коментарів та оцінок щодо подій в Україні, адже моральне право на це мають лише захисники, військове командування, органи влади, журналісти та особи, що здійснюють суттєвий, а не фрагментарний вклад в захист країни. Він надає допомогу медичним закладам та адресну допомогу на лікування поранених захисників України.

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Нагадаємо, що Андрій Портнов виїхав з України 3 червня 2022 року через пропускний пункт у Закарпатській області «Чоп (Тиса)».

Портнов керував проросійським телеканалом NewsOne. Проєкт UkraineWorld від Internews Ukraine у своєму дослідженні 2020 року встановив, що Портнов активно намагався дискредитувати українську Революцію гідності та подальші проєвропейські реформи в країні, а також просувати антизахідні програми, залучаючи до цього інтернет-ботів.

У березні 2022 року журналісти встановили, що родина Портнова володіє нерухомістю в Москві спільно з друзями керівника російського МЗС Сергія Лаврова, а також показали таємну фортецю Портнова під Києвом. На запити журналістів «Схем» Портнов не відповідає з 22 лютого 2022 року.

Андрій Портнов перебуває під санкціями США з грудня 2021 року. Портнова внесли до переліку осіб за так званим «актом Магнітського». До цього списку вносять високопосадовців, причетних до порушення прав людини та масштабної корупції. Андрій Портнов до 2014 року в адміністрації президента за Віктора Януковича відповідав за напрямок судоустрою. У США його звинувачують у торгівлі впливом на українські суди.