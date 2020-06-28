Саакашвілі заявив, що в Україні «немає держави»
«Якість життя в Україні визначається приналежністю до певної групи» – Саакашвілі
Глава Виконавчого комітету реформ України Михайло Саакашвілі вважає, що в Україні «немає держави».
Таку думку він висловив в ефірі телеканалу «Україна 24».
«В Україні немає держави. В Україні є чиновники, які [діють] ім’ям неіснуючої держави. Тому що держава – це те, що для всіх, яке забезпечує справедливість для всіх, яка захищає всіх. Де таке в Україні існує? В Україні існує купа чиновників, у кожної групи цих чиновників є свій начальник», – сказав він.
За його словами, якість життя в Україні визначається приналежністю до певної групи.
«Людина народжується з чіпом на вусі: я представник тієї групи, цієї групи. Ходить людина, ноги, руки, з двома очима, нормально розмовляє, а на вусі чіп, мовляв, я представляю цю конкретну групу. Неначе люди народжуються з цим. А де держава? Держави просто немає», – висловився політик.
Саакашвілі заявив, що Україну «потрібно витягувати з болота». А на його думку, зробити це може тільки Зеленський.
Нагадаємо, прикордонникам, які видворяли Саакашвілі з України, загрожує до восьми років в’язниці.
Як повідомлялося, Саакашвілі розповів про розмову з Путіним у темній кімнаті.
Джерело: Дзеркало тижня