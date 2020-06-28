Саакашвілі заявив, що в Україні «немає держави»



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Саакашвілі заявив, що Україну «потрібно витягувати з болота»

«Якість життя в Україні визначається приналежністю до певної групи» – Саакашвілі

Глава Виконавчого комітету реформ України Михайло Саакашвілі вважає, що в Україні «немає держави».

Таку думку він висловив в ефірі телеканалу «Україна 24».

«В Україні немає держави. В Україні є чиновники, які [діють] ім’ям неіснуючої держави. Тому що держава – це те, що для всіх, яке забезпечує справедливість для всіх, яка захищає всіх. Де таке в Україні існує? В Україні існує купа чиновників, у кожної групи цих чиновників є свій начальник», – сказав він.

За його словами, якість життя в Україні визначається приналежністю до певної групи.

«Людина народжується з чіпом на вусі: я представник тієї групи, цієї групи. Ходить людина, ноги, руки, з двома очима, нормально розмовляє, а на вусі чіп, мовляв, я представляю цю конкретну групу. Неначе люди народжуються з цим. А де держава? Держави просто немає», – висловився політик.

Саакашвілі заявив, що Україну «потрібно витягувати з болота». А на його думку, зробити це може тільки Зеленський.

7 травня Зеленський призначив Саакашвілі главою Виконавчого комітету реформ.

У 2004-2013 роках Саакашвілі був президентом Грузії. Після закінчення другої каденції він покинув країну. У Грузії проти нього порушені кримінальні справи, зокрема, його заочно засудили до 6 років в’язниці.

У 2015-2016 роках політик очолював Одеську облдержадміністрацію.

У 2017 році президент Порошенко припинив українське громадянство Саакашвілі через неправдиві дані в анкеті, проте в 2019 президент Зеленський своїм указом його повернув.

Нагадаємо, прикордонникам, які видворяли Саакашвілі з України, загрожує до восьми років в’язниці.

Як повідомлялося, Саакашвілі розповів про розмову з Путіним у темній кімнаті.

Джерело: Дзеркало тижня