Саакашвілі хоче ввести іноземців до Верховного суду України



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На думку Саакашвілі в Україні сформувалося «болото», із-за чого в країну не можуть зайти іноземні інвестиції

Голова Нацради також порушив питання прийняття закону про референдуми

Голова виконкому Нацради реформ Міхеїл Саакашвілі виступив за включення іноземних суддів до Верховного суду України. Про це він заявив в ході експертного обговорення у Європейській бізнес асоціації (ЄБА).

«протягом наступних 2-3 тижнів ми представимо пропозиції щодо судової реформи. Вважаю, що на даному етапі – це наша основна функція. Будуть елементи, які розширюють арбітраж, думаємо над включенням іноземних суддів до Верховного Суду, ми з цього приводу вже проводимо дискусії», – заявив Саакашвілі.

Також він розповів про намір ввести податок на виведений капітал.

«Якщо нам вдасться дотиснути питання з податком на виведений капітал – це також стане сигналом для інвесторів. На засіданні Нацради ми побачили, що Зеленський говорить правильні речі, але у членів його команди є свої «але», – додав керівник Нацради.

На його думку, в Україні сформувалося «болото», із-за чого в країну не можуть зайти іноземні інвестиції.

«Те, що болото сформувалося, сумнівів немає. Те, що воно поширюється у Верховній Раді – сумнівів немає. Це треба подолати. Нам треба постаратися пройти знакові питання, домовитися, об’єднатися навколо питання, взяти і зробити. Тому що ми багато можемо збиратися на засідання, але якщо не буде консенсусу серед людей, які приймають рішення, нічого доброго не буде», – вважає Саакашвілі.

Голова Нацради також порушив питання прийняття закону про референдуми.

«Якщо буде цей інструмент (механізм проведення референдумів), він буде дуже популярним. Ми зможемо проводити через референдуми питання, які не пройшли через болота», – додав він.

Читайте також: