Зеленський прибув у Брюссель та заявив про важливі перемовини

Український президент долучиться до засідання Європейської ради

Президент України Володимир Зеленський прибув до Бельгії. Тут він проведе низку переговорів та візьме участь у засіданні Європейської ради. Про це глава нашої держави повідомив у Telegram.

«Попереду важливі перемовини з нашими європейськими партнерами. Європі потрібна сильна позиція заради надійного миру. І кожне фундаментальне питання, яке стосується Європи, – а закінчення війни Росії проти України, безумовно, є таким питанням – потребує скоординованої та ефективної роботи європейських країн», – каже він.

За словами Зеленського, на цей візит заплановані зустрічі з лідерами й главами урядів Франції, Німеччини, Італії, Данії, Нідерландів, Польщі, Чехії, генеральним секретарем НАТО, президентом Євроради й президенткою Єврокомісії, представниками Британії та інших країн.

Крім того, український президент долучиться до засідання Європейської ради.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 18 грудня проведе у Брюсселі зустріч із лідерами Великобританії, Франції, Німеччини, Італії, Польщі, НАТО та ЄС.

Як повідомлялося, генсек НАТО Марк Рютте прийме Зеленського у своїй офіційній резиденції в Брюсселі.

До слова, учора у Львові Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Політики обговорили ситуацію на полі бою, постачання зброї та питання українських біженців в Польщі.