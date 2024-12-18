Президент назвав умову, за якої Путін зменшує обстріли України

За словами Зеленського, Путін зменшує удари по Україні в той момент, коли Київ б'є по Росії

Коли Київ починає бити по території Російської Федерації російський диктатор Володимир Путін зменшує кількість ударів Україні. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Le Parisien.

«Безумовно, Росія і б'є, і буде бити далі по розподільчих станціях, і буде бити також по газосховищах тощо. Ну будемо захищати як можемо», – каже він.

Зеленський зауважив, що Україні треба більше систем протиповітряної оборони, більше побудови фізичного захисту, а також більше далекобійних можливостей для військових.

«Тому що Путін зменшує удари по Україні в той момент, коли ти починаєш бити по території РФ. Він дуже боїться, що його суспільство буде цим незадоволено. Він дуже боїться, що він може втратити електрику і газопостачання. З такими варварами треба діяти зрозумілими для нього методами», – наголосив очільник України.

Зеленський дав інтерв'ю Le Parisien

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не має достатньо сил, щоб відвоювати тимчасово окуповані Крим і Донбас. А тому треба розраховувати на дипломатичний тиск, щоб змусити російського диктатора Володимира Путіна до переговорів.

До слова, протягом осені 2024 року Російська Федерація випустила по Україні вчетверо більше повітряних цілей, ніж восени 2023 року. Причиною збільшенням кількості російських цілей є запуск у РФ заводу з виробництва дронів і отримання боєприпасів з Північної Кореї.

Як повідомлялося, збільшення російського внутрішнього виробництва безпілотників типу «Шахед» дозволило Росії збільшити кількість дронів, які вона використовує для атак по Україні.

Раніше херсонська влада звернулася до президента Володимира Зеленського із проханням допомогти у створенні «захисного купола», який мав би вберегти людей та критичну інфраструктуру від атак російських безпілотників.