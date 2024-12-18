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Зеленський припустив повернення на сцену після завершення каденції

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Зеленський припустив повернення на сцену після завершення каденції
Журналіст поцікавився у президента України, чи не планує той після завершення терміну знову почати смішити людей
фото з відкритих джерел

Зеленський: «Якщо я не втрачу те, що було всередині, то хто його знає, може бути»

Президент України Володимир Зеленський не виключає свого повернення в шоубізнес. Про це він розповів в інтерв'ю Le Parisien.

Журналіст зауважив, що Зеленський став відомий тим, що смішив людей, та запитав, чи не думав той, що колись знову робитиме це.

«Складно відповісти, чесно, не знаю. Я думаю, що це залежить загалом від того, яка людина всередині, і я не знаю, бо ця війна впливає на всіх нас. Якщо я не втрачу того, що було всередині, то хто його знає, – може бути», – заявив президент.

Також інтерв'юер поцікавився, що Зеленський зробив би по-іншому в минулому з огляду на досвід трирічної повномасштабної війни, знаючи наперед про перебіг подій.

«Дуже складно так сказати. Ви знаєте, не від нас залежав початок війни. На нас напали. Тобто, точно не до мене питання. А питання до тих, хто почав, розв'язав війну. Чи можна було зробити інакше? – Так, 100%. А що стосується мене – щоденно я ухвалюю рішення. Іноді це один, два, три випадки, а іноді – це десятки рішень, і дуже швидких. Я думаю, що раз ми змогли вистояти, що більшість цих рішень – правильні, неправильні, не знаю, – але були вдалими, були продуктивними. А частина цих рішень точно була, скажімо так, нерезультативна», – сказав він.

Зеленський дав інтерв'ю Le Parisien

Президент додав, що розуміє, у яких випадках можна було зробити інші кроки, але час не повернути назад.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не має достатньо сил, щоб відвоювати тимчасово окуповані Крим і Донбас. А тому треба розраховувати на дипломатичний тиск, щоб змусити російського диктатора Володимира Путіна до переговорів.

До слова, один із художніх керівників «Кварталу 95» Євген Кошовий заявив, що після президентства Володимира Зеленського студія погодиться взяти його назад до себе.

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Теги: Володимир Зеленський президент шоу-біз гумор

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