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Посол Британії подарувала колегам український прапор з передової

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Посол Британії подарувала колегам український прапор з передової

Це привілей мати український прапор тут, зазначила посол

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс привезла український прапор, підписаний батальйоном з передової, своїм колегам у Варшаву. Про це Сіммонс повідомила на своїй сторінці в Twitter.

«Це привілей мати його тут і нагадувати про важливість роботи», – зазначила посол.

Раніше посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс оригінально привітала українців із Днем Незалежності. Вона заявила, що навіть в умовах розв’язаної Росією війни українці зберігають почуття гумору та народжують нові символи опору.

На кадрах у своєму відеопривітанні британська амбасадорка складала букет із символічних для України соняшників і бавовни.

Теги: посол прапор українці

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