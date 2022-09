Посол Британії подарувала колегам український прапор з передової

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс привезла український прапор, підписаний батальйоном з передової, своїм колегам у Варшаву. Про це Сіммонс повідомила на своїй сторінці в Twitter.

«Це привілей мати його тут і нагадувати про важливість роботи», – зазначила посол.

I brought this 🇺🇦flag signed by a battalion on the frontline, to hang in Warsaw where some of my colleagues are based. It’s a privilege to have it here and a reminder of the importance of the work. pic.twitter.com/NsKHem40oo