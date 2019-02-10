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    Політика

    Посол Шевченко зробив заяву щодо своєї власності в Криму

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    Посл:&nbsp;Криму російського для мене не існує - Посол Шевченко зробив заяву щодо своєї власності в Криму
    Посл: Криму російського для мене не існує

    Дипломат спростував інформацію про продаж ділянки

    Посол України в Канаді Андрій Шевченко підтвердив, що має ділянку в окупованому Криму, яку придбав ще до початку окупації. Відповідний пост він розмістив у Facebook.

    За його словами, він не продавав її.

    «Щодо моєї ділянки у Криму. Це моя офіційно задекларована власність. Жодних документів за російськими законами я, звичайно, не підписував. Є версії про фальсифікації і шахрайство. Чекатиму на висновки слідства», - йдеться у пості.

    Шевченко пояснив, що купив ділянку разом із батьком більше 10 років тому у Сакському районі, в кілометрі від моря. За його словами, до 2014 там було висаджено лише кілька дерев.

    «У мене є земля в українському Криму. Криму російського для мене не існує. Так само, як і будь-яких фІгових (чи фейкових) документів від окупаційної влади», - підкреслив дипломат.

    «З питаннями власності буду розбиратися після звільнення Криму та Донбасу від окупації», - додав він.

    Раніше екс-співробітник Адміністрації президента у 2010 – 2014 роках Андрій Портнов заявив, що посол України в Канаді нібито продав свою ділянку в окупованому Криму за російськими законодавством.

    Посол України в Канаді Андрій Шевченко заявив, що колишній заступник глави Адміністрації президента Віктора Януковича Андрій Портнов намагається виставити себе політичною жертвою і довести в українських судах, що у його проблемах винні посольство, МЗС України та Генпрокуратура.

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