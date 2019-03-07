Посол України закликав Google виправити карти з «російським» Кримом



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Google почав показувати Крим як російську територію для користувачів з РФ Фото: посольство України в США

Посол Чалий закликав позначити Крим як українську територію на всіх картах Google Maps без винятку

Посол України в США Валерій Чалий звернувся до керівництва корпарації Google з вимогою виправити деякі мапи Google Maps, на яких український Крим позначено як частина РФ.

«В офіційному листі посол зазначив чітку позицію щодо неприпустимості залучення всесвітньо відомої корпорації та пошукового сервісу Google в інформаційну війну, яку Росія веде у світі, поширюючи дезінформацію, фейки та пропаганду як у випадку з зображенням Криму на картах», - йдеться в повідомленні українського посольства.

За словами Чалого, представники Google неодноразово наголошували, що компанія веде свою діяльність поза інформаційними війнами.

У зв’язку з цим він закликав позначити Крим як українську територію на всіх картах Google Maps без винятку.

Нагадаємо, що у Держдумі РФ ініціювали перевірку в зв'язку з зазначенням української приналежності півострова на картах Google. У відповідь корпорація Google виправила відображення Криму, змінивши з української на російську територію, для користувачів з Росії.

До слова, Росія хоче брати з Google ще один податок.