Постпред України в ООН закликав позбавити Росію статусу постійного члена

Мельник закликав міжнародну спільноту посилити відповідальність РФ
Дипломат під час відкритих дебатів Ради Безпеки ООН заявив, що російська агресія проти України вирізняється особливою жорстокістю

Постійний представник України при ООН Андрій Мельник під час засідання Ради безпеки ООН закликав позбавити Росію статусу постійного члена через агресію проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрінформ».

Дипломат наголосив, що держава, яка порушує Статут ООН і веде загарбницьку війну, не може надалі користуватися правом вето та впливати на рішення Ради Безпеки.

За словами Мельника, Росія роками блокує міжнародні рішення, які стосуються припинення війни та покарання за воєнні злочини. Він підкреслив, що присутність країни-агресорки серед постійних членів Радбезу підриває довіру до всієї системи міжнародної безпеки.

Мельник також нагадав, що Москва використовує майданчик ООН для поширення дезінформації та виправдання війни проти України.

Раніше під час виступу представник України при ООН Андрій Мельник заявив, що з часів Першої світової війни у жодної армії не було таких масштабних втрат на полі бою при настільки незначних територіальних здобутках, як у Росії. За словами Мельника, російська армія втрачає близько 254 солдати за кожен захоплений квадратний кілометр української території.

До слова, президент України Володимир Зеленський провів Ставку. На ній було проаналізовано наявні дані в розвідок про російське планування наступальних операцій на чернігівсько-київському напрямку. Зокрема, глава держави доручив МЗС України підготувати додаткові заходи дипломатичного впливу щодо Білорусі, яка може бути використана Росією для такого розширення війни.

