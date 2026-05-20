Кабмін звільнив двох заступників Федорова

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Кабмін погодив звільнення Мойсюка та Гаврилюка

Уряд погодив звільнення двох заступників міністра оборони Михайла Федорова. Про це повідомляє представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає «Главком».

Звільнено:

Гаврилюка Івана Юрійовича з посади заступника міністра оборони України;

Мойсюка Євгена Георгійовича з посади заступника міністра оборони України.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів тривалу й детальну нараду за участю урядовців та народних депутатів, під час якої обговорили кадрові питання, що потребують невідкладних рішень.

Раніше президент України Володимир Зеленський та міністр закордонних справ Андрій Сибіга погодили кадрові зміни у структурі МЗС України та в посольському корпусі.

Згодом президент зауважив: «Найближчим часом Кабінет міністрів України проведе зміни на рівні заступників міністрів. Важливо, щоб була ефективна комунікація з парламентарями і стосовно вакантних посад міністрів».

Також глава держави обговорив з прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко кадрові зміни в державних компаніях, зокрема йдеться про «Ліси України».