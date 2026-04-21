Україна в ООН озвучила, скільки РФ втрачає солдатів за кожен захоплений кілометр

Росія платить сотнями життів за кожен кілометр в Україні

У Вашингтоні відбулося екстрене засідання Ради Безпеки ООН на запит України через удари Росії по цивільній інфраструктурі. Під час виступу представник України при ООН Андрій Мельник заявив, що з часів Першої світової війни не було таких масштабних втрат на полі бою при настільки незначних територіальних здобутках, як у Росії. Про це пише «Главком» з посиланням на трансляцію засідання.

За словами Мельника, російська армія втрачає близько 254 солдати за кожен захоплений квадратний кілометр української території.

Він наголосив, що Росія просувається дуже повільно, захоплюючи мінімальні території ціною величезних людських втрат. При цьому РФ досі не контролює понад 20% Донецької області – регіону, який диктатор Путін раніше вимагав передати їй фактично в ультимативній формі без спротиву.

Мельник підкреслив, що йдеться про один із найбільш укріплених і стратегічно важливих рубежів оборони України, за яким також залишаються українські міста і села з цивільним населенням.

«Кривава математика дуже проста: просто помножити 6 тис. кв. км – територія Донеччини на 254 – кількість окупантів, які гинуть за захоплений один квадратний кілометр. Згідно з цією жорстокою логікою війни, для того щоб захопити Донецьку область військовими діями, Путіну доведеться відправити на смерть ще як мінімум півтора мільйона солдатів. Якщо співставити теперішні втрати, то число загиблих російських солдатів може перевищити більше 3 млн», – сказав Мельник.

На цьому тлі, за словами дипломата, Кремль намагається тиснути на Україну через переговори та ультиматуми, вимагаючи відмови від Донбасу.

Водночас Мельник наголосив, що Україна не піде на такі поступки та ні за яких обставин не віддасть навіть маленький клаптик своєї землі.

Як повідомлялось, за даними головного кореспондента The Financial Times Крістофера Міллера, який посилається на джерела в ГУР, російські окупаційні війська планують повне захоплення Донецької та Луганської областей. Для реалізації цього плану агресор почав активно стягувати сили на східний напрямок.