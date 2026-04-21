Україна в ООН озвучила, скільки РФ втрачає солдатів за кожен захоплений кілометр

Іванна Гончар
У Вашингтоні відбулося екстрене засідання Ради Безпеки ООН на запит України через удари Росії по цивільній інфраструктурі. Під час виступу представник України при ООН Андрій Мельник заявив, що з часів Першої світової війни не було таких масштабних втрат на полі бою при настільки незначних територіальних здобутках, як у Росії. Про це пише «Главком» з посиланням на трансляцію засідання.

За словами Мельника, російська армія втрачає близько 254 солдати за кожен захоплений квадратний кілометр української території.

Він наголосив, що Росія просувається дуже повільно, захоплюючи мінімальні території ціною величезних людських втрат. При цьому РФ досі не контролює понад 20% Донецької області – регіону, який диктатор Путін раніше вимагав передати їй фактично в ультимативній формі без спротиву.

Мельник підкреслив, що йдеться про один із найбільш укріплених і стратегічно важливих рубежів оборони України, за яким також залишаються українські міста і села з цивільним населенням.

«Кривава математика дуже проста: просто помножити 6 тис. кв. км – територія Донеччини на 254 – кількість окупантів, які гинуть за захоплений один квадратний кілометр. Згідно з цією жорстокою логікою війни, для того щоб захопити Донецьку область військовими діями, Путіну доведеться відправити на смерть ще як мінімум півтора мільйона солдатів. Якщо співставити теперішні втрати, то число загиблих російських солдатів може перевищити більше 3 млн», – сказав Мельник.

На цьому тлі, за словами дипломата, Кремль намагається тиснути на Україну через переговори та ультиматуми, вимагаючи відмови від Донбасу.

Водночас Мельник наголосив, що Україна не піде на такі поступки та ні за яких обставин не віддасть навіть маленький клаптик своєї землі.

Як повідомлялось, за даними головного кореспондента The Financial Times Крістофера Міллера, який посилається на джерела в ГУР, російські окупаційні війська планують повне захоплення Донецької та Луганської областей. Для реалізації цього плану агресор почав активно стягувати сили на східний напрямок. 

Читайте також:

Читайте також

РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 790 танків
Втрати ворога станом на 21 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ
21 березня, 06:58
Через війну і нафтову кризу уряди можуть повернути дистанційну роботу
Війна на Близькому Сході знову зажене світ на дистанційку? Аналіз The Guardian
22 березня, 03:28
Ескалація на Близькому Сході штовхає ціни вгору
У світі продовжують зростати ціни на нафту
23 березня, 09:37
Іран мобілізував понад мільйон людей для відбиття можливої наземної операції США
Готуються до наземного вторгнення? Іран мобілізував понад мільйон людей
27 березня, 08:00
Нові покупки в додатках та поновлення передплат більше недоступні для росіян
Apple відключила всі способи оплати для користувачів із Росії
2 квiтня, 21:54
За даними ЗМІ, колишній урядовець домігся виключення зі списку, використовуючи юридичні процедури
США скасували санкції проти ексміністра фінансів Росії
3 квiтня, 20:53
Іран погодився на умовне перемир’я та відкриття Ормузької протоки на два тижні
Іран заявив про історичну перемогу над США: заява Ради нацбезпеки
8 квiтня, 02:35
Росія вдарила ФАБ-1500 по центру Слов’янська і зруйнувала пам’ятку
Росія зруйнувала авіаударом історичну пам’ятку у Слов’янську
15 квiтня, 09:57
Птахів викидає на берег моря, повністю вкритими мазутом та нафтопродуктами
У Чорному морі через витік російської нафти загинули сотні тисяч птахів (фото)
16 квiтня, 10:46

Політика

Російський міністр внутрішніх справ прибув до КНДР: яка мета візиту
Російський міністр внутрішніх справ прибув до КНДР: яка мета візиту
Росія в ООН назвала українців «витратним матеріалом»
Росія в ООН назвала українців «витратним матеріалом»
Радбез ООН: Небензя демонстративно сидів у телефоні, коли йшлося про жертви російських атак
Радбез ООН: Небензя демонстративно сидів у телефоні, коли йшлося про жертви російських атак
Україна в ООН озвучила, скільки РФ втрачає солдатів за кожен захоплений кілометр
Україна в ООН озвучила, скільки РФ втрачає солдатів за кожен захоплений кілометр
У Вашингтоні ветерани США протестували проти війни з Іраном
У Вашингтоні ветерани США протестували проти війни з Іраном
Зеленський провів першу розмову з президентом Гондурасу: про що говорили
Зеленський провів першу розмову з президентом Гондурасу: про що говорили

Новини

21 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Російський диригент помер на борту літака, який екстрено сів у Румунії
Вчора, 22:47
«Олександрія» розгромно поступилася «Вересу» в Прем'єр-лізі
Вчора, 14:59
ЗСУ ліквідували на фронті колишнього захисника «Зорі», який зрадив Україну
Вчора, 11:37
Лукашенко розповів, як захищатиметься від вигаданої агресії проти Білорусі
Вчора, 10:19
Українська армія завдала ударів по великих десантних кораблях Росії (відео)
Вчора, 09:27

Прес-релізи

В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
17 квiтня, 14:33
