Зеленський провів зустріч із представниками фракції «Слуга народу»

Президент та нардепи обговорили ключові питання, які зараз є на порядку денному в парламенті

Сьогодні, 20 травня, президент України Володимир Зеленський провів зустріч із представниками монобільшості у Раді. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Зустріч із представниками фракції монобільшості в українському парламенті. Хороша розмова, дуже змістовна. Готуємося до засідань», – наголосив глава України.

фото: Володимир Зеленський/Telegram

Також Зеленський та нардепи обговорили ключові питання, які зараз є на порядку денному в парламенті. «Те, що потрібно для стійкості нашої держави й для руху України у Євросоюз. Дякую за конструктив. Потрібні результати в інтересах усіх українців», – додав він.

Зауважимо, що у листопаді 2025 року востаннє президент України Володимир Зеленський провів закриту зустріч з представниками фракції «Слуга народу».

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія додав: «Обговорили ключові питання порядку денного Верховної Ради – євроінтеграцію, посилення нашої стійкості. Наступного тижня продовжимо роботу в ширшому форматі. Найближчим часом відбудеться засідання фракції з президентом».

Нагадаємо, 27 березня відбувся позачерговий з’їзд політичної партії «Слуга Народу». На ньому затвердили кілька рішень щодо удосконалення внутрішньої архітектури політсили.

На з’їзді було оновлено керівництво вищих органів партії: делегати підтримали переобрання Давида Арахамії на посаді голови політичної Ради, а Олександра Завітневича – голови Національної ради громад. Окремий блок рішень стосувався кадрового посилення. Під час з’їзду було утворено інститут заступників голови партії. Зокрема, заступниками по роботі з ТОТ, ВПО та мережею фракцій обрано Віталія Безгіна, Арсенія Пушкаренка – заступником з партійного будівництва, а Вадима Галайчука – заступником з міжнародної діяльності – міжнародним секретарем.