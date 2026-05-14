Україна скликає термінове засідання Радбезу ООН через масований російський обстріл

Ростислав Вонс
У Дарницькому районі столиці зруйновано багатоповерховий будинок
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.uа
Унаслідок ворожого удару по Києву загинули щонайменше восьмеро людей, десятки дістали поранення

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга ініціює задання Ради безпеки ООН після масованого російського обстрілу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис дипломата.

«Я доручив негайно скликати засідання Ради Безпеки ООН та використати інші міжнародні платформи для реагування на вбивства Росією українських цивільних осіб та атаки проти гуманітарного персоналу», – написав глава МЗС.

Урядовець зазначив, що у Києві останній терористичний удар Росії забрав життя щонайменше вісьмох людей і десятки поранив. Глава МЗС зауважив, що, на жаль, кількість загиблих може зрости, оскільки близько двох десятків людей досі вважаються зниклими безвісти.

«Від 18:00 учора до 8:00 сьогодні Росія випустила 675 дронів і 56 ракет, включно з балістичними, пошкодивши 11 житлових будинків у Києві та понад 50 по всій Україні. Такий масштаб російського терору вимагає сильних міжнародних реакцій, і я закликаю всі держави відреагувати», – наголосив він.

Міністр доручив усім українським посольствам приспустити завтра, 15 травня, прапори та відкрити книги співчуттів. Окрім того, завтра вранці всіх іноземних послів у Києві запросять відвідати один з об’єктів, де російська атака зруйнувала цілу частину багатоповерхового житлового будинку.

«Світ мусить побачити, що відповідь Росії на всі наші конструктивні мирні пропозиції – це ще більше терору та насильства, і діяти відповідно», – підсумував Сибіга.

Нагадаємо, у ніч на 14 травня російські війська вкотре здійснили масований комбінований удар по столиці, застосувавши балістичні ракети та безпілотники. Під ударом опинилися Шевченківський, Печерський, Дарницький, Дніпровський, Оболонський, Солом'янський, Деснянський, Святошинський та Голосіївський райони.

Зафіксовано пошкодження багатоквартирних житлових будинків, нежитлових приміщень, бізнес-центру, автосалону, гаражів та припаркованого автомобіля. Зокрема, у Дарницькому районі, внаслідок ворожої атаки обвалилися конструкції девʼятиповерхового житлового будинку і під завалами перебувають люди. Рятувальники проводять пошуково-рятувальну операцію. 

фото: Станіслав Груздєв/glavcom.uа
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.uа
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.uа
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.uа

До слова, п’ятниця, 15 травня 2026 року, оголошена в столиці Днем жалоби в пам’ять про загиблих унаслідок найпотужнішої повітряної атаки ворога на місто.

