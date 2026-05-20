Президент повідомив, на яких напрямках росіяни готують додаткові напади

Президент сьогодні провів Ставку

Росіяни розглядають Білорусь та Брянську область РФ як напрямки для додаткових нападів на Україну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення президента Володимира Зеленського.

«Сьогодні була Ставка. Детально з військовими, розвідками, СБУ, МЗС обговорили, що зараз відбувається на напрямку Білорусь – Брянська область. Саме звідти росіяни розглядають сценарії додаткових нападів на Україну – проти північних регіонів, наш Чернігівсько-Київський напрямок», – наголосив президент.

Зеленський додав, що Україна вже працює над посиленням захисту на відповідному напрямку. За його словами, відповідні доручення отримало військове командування, а також вживаються превентивні заходи як щодо Білорусі, так і щодо окремих регіонів Росії, звідки може надходити загроза.

«Я розраховую, що МЗС України буде максимально активним у дипломатичній роботі стосовно Білорусі: треба посилити тиск і посилити координацію з нашими партнерами. Чесно кажучи, набридло вже, що постійно є така загроза для України, що росіяни в якийсь момент можуть втягнути Білорусь у розширення війни. Там повинні розуміти: наслідки для них будуть, будуть значними. Додаткові завдання щодо цієї загрози є для нашої розвідки – поки непублічні завдання. Окремо щодо російської території: в нас теж є конкретні можливості реагувати на будь-яку загрозу», – підсумував глава держави.

Нагадаємо, 20 травня президент України Володимир Зеленський провів Ставку. На ній було проаналізовано наявні дані в розвідок про російське планування наступальних операцій на чернігівсько-київському напрямку.

Як повідомлялося, Збройні сили Білорусі у понеділок, 18 травня, розпочали військові навчання з розгортання російської тактичної ядерної зброї в польових умовах. Маневри проходять у тісній співпраці з військовим керівництвом Російської Федерації.

Зауважимо, що Україна посилює оборонні та фортифікаційні спроможності на кордоні з Республікою Білорусь, облаштовуючи в інженерному відношенні кожен метр землі від Волинської до Чернігівської областей.