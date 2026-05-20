Президент повідомив, на яких напрямках росіяни готують додаткові напади

Наталія Порощук
glavcom.ua
фото з відкритих джерел
Президент сьогодні провів Ставку

Росіяни розглядають Білорусь та Брянську область РФ як напрямки для додаткових нападів на Україну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення президента Володимира Зеленського.

«Сьогодні була Ставка. Детально з військовими, розвідками, СБУ, МЗС обговорили, що зараз відбувається на напрямку Білорусь – Брянська область. Саме звідти росіяни розглядають сценарії додаткових нападів на Україну – проти північних регіонів, наш Чернігівсько-Київський напрямок», – наголосив президент.

Зеленський додав, що Україна вже працює над посиленням захисту на відповідному напрямку. За його словами, відповідні доручення отримало військове командування, а також вживаються превентивні заходи як щодо Білорусі, так і щодо окремих регіонів Росії, звідки може надходити загроза.

«Я розраховую, що МЗС України буде максимально активним у дипломатичній роботі стосовно Білорусі: треба посилити тиск і посилити координацію з нашими партнерами. Чесно кажучи, набридло вже, що постійно є така загроза для України, що росіяни в якийсь момент можуть втягнути Білорусь у розширення війни. Там повинні розуміти: наслідки для них будуть, будуть значними. Додаткові завдання щодо цієї загрози є для нашої розвідки – поки непублічні завдання. Окремо щодо російської території: в нас теж є конкретні можливості реагувати на будь-яку загрозу», – підсумував глава держави.

Нагадаємо, 20 травня президент України Володимир Зеленський провів Ставку. На ній було проаналізовано наявні дані в розвідок про російське планування наступальних операцій на чернігівсько-київському напрямку.

Як повідомлялося, Збройні сили Білорусі у понеділок, 18 травня, розпочали військові навчання з розгортання російської тактичної ядерної зброї в польових умовах. Маневри проходять у тісній співпраці з військовим керівництвом Російської Федерації. 

Зауважимо, що Україна посилює оборонні та фортифікаційні спроможності на кордоні з Республікою Білорусь, облаштовуючи в інженерному відношенні кожен метр землі від Волинської до Чернігівської областей.

