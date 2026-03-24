«Москва була болотом». Постпред України в ООН відповів на російські байки про Київську Русь

Дипломат наголосив, що на початку XII Київ був столицею однієї з найпотужніших держав, тоді як на території сучасної Москви «квакали жаби»

Постійний представник України при ООН Андрій Мельник розкритикував наративи про нібито єдність українців і росіян. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на виступ Мельника.

Дипломат нагадав, що під час минулого засідання Ради Безпеки ООН 24 лютого постпред Росії Василь Небензя «вкотре повторив знайому нісенітницю про нібито історичну єдність українців і росіян». «Він навіть щось пробелькотів про Київську Русь, яку ми, українці, нібито продали за 30 срібняків», – розповів Мельник.

Український дипломат нагадав, що на початку XII століття Київ був столицею найбільшої та однієї з найпотужніших держав середньовічної Європи. «А територія сучасної Москви тоді була лише болотом, де квакають жаби», – зауважив він.

Мельник також розповів про агресивні дії московських правителів у минулому. Саме під орудою князя Володимиро-Суздальської землі Андрія Боголюбського у 1169 році Київ було розграбовано, а багато його мешканців – убито.

«Москва зрадила Київ. І досі вона продовжує цю саму жорстоку політику, бомбить Київ, руйнує наші Золоті ворота, ґвалтує та вбиває цивільних», – наголосив постпред.

Звертаючись до російської делегації, він сказав, що українцям непотрібні «спотворені історичні уроки про уявну єдність народів». «Київ стоїть міцно вже понад 1 тис. років і стоятиме ще тисячу. Він процвітатиме, залишатиметься непереможним, і Росії не вдасться його підкорити», – наголосив Мельник.

Наприкінці промови посол звернувся російською: «Окончен бал, потухли свечи… Бери шинель – иди домой». «Отож забирайте свої шинелі – й геть з України!» – додав Мельник.

Крім того, постійний представник України при ООН відкинув звинувачення з боку російського постпреда Василя Небензі про шкоду, якої Україна нібито завдає цивільному населенню РФ. Мельник підкреслив, що заяви російської сторони не мають підтвердження.

Нагадаємо, постійний представник України при ООН Андрій Мельник заявив, що Російська Федерація не досягла жодної стратегічної мети у війні проти України. Тому вона намагається зірвати переговори, висуваючи нереалістичні вимоги.

До слова, Мельник під час виступу на Раді Безпеки заявив, що зміцнення військових зв'язків між Росією та Іраном становить критичну небезпеку для міжнародної стабільності.