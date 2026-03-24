«Москва була болотом». Постпред України в ООН відповів на російські байки про Київську Русь

Ростислав Вонс
Андрій Мельник заявив, що українцям непотрібні «спотворені історичні уроки про уявну єдність народів»
Дипломат наголосив, що на початку XII Київ був столицею однієї з найпотужніших держав, тоді як на території сучасної Москви «квакали жаби»

Постійний представник України при ООН Андрій Мельник розкритикував наративи про нібито єдність українців і росіян. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на виступ Мельника.

Дипломат нагадав, що під час минулого засідання Ради Безпеки ООН 24 лютого постпред Росії Василь Небензя «вкотре повторив знайому нісенітницю про нібито історичну єдність українців і росіян». «Він навіть щось пробелькотів про Київську Русь, яку ми, українці, нібито продали за 30 срібняків», – розповів Мельник. 

Український дипломат нагадав, що на початку XII століття Київ був столицею найбільшої та однієї з найпотужніших держав середньовічної Європи. «А територія сучасної Москви тоді була лише болотом, де квакають жаби», – зауважив він.

Мельник також розповів про агресивні дії московських правителів у минулому. Саме під орудою князя Володимиро-Суздальської землі Андрія Боголюбського у 1169 році Київ було розграбовано, а багато його мешканців – убито.

«Москва зрадила Київ. І досі вона продовжує цю саму жорстоку політику, бомбить Київ, руйнує наші Золоті ворота, ґвалтує та вбиває цивільних», – наголосив постпред.

Звертаючись до російської делегації, він сказав, що українцям непотрібні «спотворені історичні уроки про уявну єдність народів». «Київ стоїть міцно вже понад 1 тис. років і стоятиме ще тисячу. Він процвітатиме, залишатиметься непереможним, і Росії не вдасться його підкорити», – наголосив Мельник.

Наприкінці промови посол звернувся російською: «Окончен бал, потухли свечи… Бери шинель – иди домой». «Отож забирайте свої шинелі – й геть з України!» – додав Мельник.

Крім того, постійний представник України при ООН відкинув звинувачення з боку російського постпреда Василя Небензі про шкоду, якої Україна нібито завдає цивільному населенню РФ. Мельник підкреслив, що заяви російської сторони не мають підтвердження.

Нагадаємо, постійний представник України при ООН Андрій Мельник заявив, що Російська Федерація не досягла жодної стратегічної мети у війні проти України. Тому вона намагається зірвати переговори, висуваючи нереалістичні вимоги.

До слова, Мельник під час виступу на Раді Безпеки заявив, що зміцнення військових зв'язків між Росією та Іраном становить критичну небезпеку для міжнародної стабільності.

Читайте також:

Читайте також

Посол країни-агресорки Василь Небензя вскочив у халепу на засіданні ООН
Небензя шокував Радбез ООН несподіваним зізнанням про своє походження
25 лютого, 09:22
Посли Ірану та США мали напружену суперечку на засіданні Ради Безпеки
Посли Ірану та США мали напружену суперечку на засіданні Ради Безпеки
1 березня, 06:15
Ігор Брусило став заступником керівника ОП у березні 2021 року, а до цього очолював відділ Державного протоколу та церемоніалу ще за президентства Петра Порошенка
Зеленський звільнив заступника голови Офісу президента
3 березня, 15:03
Ураження російського катера в Криму, оголошено лауреатів Шевченківської премії. Головне за 9 березня 2026
Ураження російського катера в Криму, оголошено лауреатів Шевченківської премії. Головне за 9 березня 2026
9 березня, 21:27
Клуби диму здіймаються після бомбардування Ізраїлем південних передмість Бейрута
Війна на Близькому Сході. Радбез ООН прийняв резолюцію, яка засуджує атаки Ірану
12 березня, 09:36
Російські та китайські дипломати намагалися заблокувати обговорення комітету, який контролює виконання санкцій ООН проти Ірану
У Радбезі ООН спалахнув конфлікт між США, РФ та Китаєм через ядерну програму Ірану
13 березня, 08:09
Унаслідок удару ракетами Storm Shadow пошкоджено виробничі потужності «Кремній Ел»
Росія викликала послів Британії та Франції: причина
13 березня, 18:43
Артема Суріна затримали після зйомок для документального фільму. Уже наступного дня відбувся суд
Українець, якого затримали та судили в Ірані, розповів, як йому дивом вдалося врятуватися
14 березня, 19:15
Молдовська сторона підготувала символічний аргумент для російського дипломата
МЗС Молдови вручило дипломату РФ пляшку води з Дністра (фото)
17 березня, 10:37

«Москва була болотом». Постпред України в ООН відповів на російські байки про Київську Русь
«Москва була болотом». Постпред України в ООН відповів на російські байки про Київську Русь
Постпред України у Радбезі ООН пояснив, чому Росія зриває мирні переговори
Постпред України у Радбезі ООН пояснив, чому Росія зриває мирні переговори
Викрито агентурну мережу РФ, яка діяла через релігійні спільноти: деталі від Зеленського
Викрито агентурну мережу РФ, яка діяла через релігійні спільноти: деталі від Зеленського
Зеленський закликав українців реагувати на повітряні тривоги
Зеленський закликав українців реагувати на повітряні тривоги
У Раді зареєстровано постанову про дострокове складання мандата Володіною
У Раді зареєстровано постанову про дострокове складання мандата Володіною
РФ засудила підлітків із Мелітополя: Лубінець звернувся до міжнародних організацій
РФ засудила підлітків із Мелітополя: Лубінець звернувся до міжнародних організацій

Новини

В Україні місцями дощитиме: погода на 24 березня
Сьогодні, 05:59
Усик і Буткевич закликали Шевченка пожиттєво усунути скандального арбітра
Вчора, 14:58
Віцечемпіон України відправив у відставку головного тренера
Вчора, 12:53
Українські дронарі зірвали масштабний наступ росіян: подробиці
Вчора, 07:54
Заборона на вилов риби весною: що потрібно знати
22 березня, 21:05
Влада планує навести лад з бізнесом рієлторів: депутати готують закон
22 березня, 15:59

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
