Президент повідомив про переговори з американцями

Зеленський: Хороші контакти були в нашої команди з американською стороною

Президент Володимир Зеленський повідомив про контакти української команди з американською стороною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звернення глави держави наприкінці 1547-го дня війни.

«Хороші контакти були в нашої команди з американською стороною – і по питаннях нашої безпекової співпраці, і по дипломатії щодо росіян. Якщо вдасться цими тижнями повернутися до змістовної тристоронньої комунікації і залучити європейців, це буде правильним результатом», – йдеться у зверненні.

Зеленський додав: «Ми зі свого боку готові до таких кроків. Розраховую, що партнери теж будуть готові й що росіяни не будуть ховатися. Дякую кожному, хто з Україною!».

Нагадаємо, речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що мирний процес щодо України наразі перебуває на паузі. За його словами, Москва нібито розраховує на його відновлення.

До слова, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Путін готовий зустрітися із Зеленським у Москві «в будь-який момент», а зустріч за межами російської столиці, на його думку, має сенс лише для підписання підсумкових домовленостей.

Також президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв про готовність до прямих переговорів – але виключно за межами Росії та Білорусі.

Як повідомлялося, Кремль визнав складну фазу переговорів з Україною: Пєсков тоді зазначив, що «вихід на мирну угоду займе багато часу».