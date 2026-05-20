Президент повідомив про переговори з американцями

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Президент повідомив про переговори з американцями
Зеленський зробив заяву про переговори
фото: скриншот з відео
Зеленський: Хороші контакти були в нашої команди з американською стороною

Президент Володимир Зеленський повідомив про контакти української команди з американською стороною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звернення глави держави наприкінці 1547-го дня війни.

«Хороші контакти були в нашої команди з американською стороною – і по питаннях нашої безпекової співпраці, і по дипломатії щодо росіян. Якщо вдасться цими тижнями повернутися до змістовної тристоронньої комунікації і залучити європейців, це буде правильним результатом», – йдеться у зверненні.

Зеленський додав: «Ми зі свого боку готові до таких кроків. Розраховую, що партнери теж будуть готові й що росіяни не будуть ховатися. Дякую кожному, хто з Україною!».

Нагадаємо, речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що мирний процес щодо України наразі перебуває на паузі. За його словами, Москва нібито розраховує на його відновлення.

До слова, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Путін готовий зустрітися із Зеленським у Москві «в будь-який момент», а зустріч за межами російської столиці, на його думку, має сенс лише для підписання підсумкових домовленостей.

Також президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв про готовність до прямих переговорів – але виключно за межами Росії та Білорусі.

Як повідомлялося, Кремль визнав складну фазу переговорів з Україною: Пєсков тоді зазначив, що «вихід на мирну угоду займе багато часу».

Теги: переговори Володимир Зеленський

Зеленський провів зустріч із представниками фракції «Слуга народу»
Кабмін звільнив двох заступників Федорова
Президент повідомив про переговори з американцями
Відносини між Україною та Сербією. Зеленський заявив про потенціал для розвитку
Міндіч та Цукерман пішли судом проти Зеленського
П'ять сценаріїв розширення війни через північ України. Зеленський розкрив плани РФ
© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

