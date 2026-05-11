Генсек ООН відреагував на спалах смертельного хантавірусу

В ООН заявили, що міжнародні служби мають гарантувати безпеку пасажирів лайнера

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш прокоментував спалах хантавірусу на круїзному лайнері MV Hondius, де вже загинули кілька людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву посадовця у соціальних мережах.

Гутерреш заявив, що підтримує уряд Іспанії та інші країни, які займаються реагуванням на ситуацію у координації з міжнародними структурами.

«Я хочу висловити свою підтримку уряду Іспанії та іншим країнам, поки вони займаються ситуацією з хантавірусом у тісній координації з нашими колегами», – зазначив генсек ООН.

Він наголосив, що наразі ризик для громадського здоров’я залишається низьким, однак міжнародні медичні служби мають забезпечити безпеку пасажирів та екіпажу лайнера MV Hondius.

Нагадаємо, на круїзному лайнері MV Hondius спалахнув хантавірус – троє пасажирів загинули, п’ять випадків зараження офіційно підтверджено, а десятки людей у різних країнах перебувають під медичним наглядом. Судно прямує до Тенерифе на Канарських островах, де іспанська влада планує провести повне епідеміологічне розслідування та дезінфекцію.

Раніше у Польщі повідомили про першу людину, яку взяли під санітарний нагляд через можливий контакт із пасажирами MV Hondius. Водночас в Україні у Центрі громадського здоров’я заявили, що щороку в країні фіксують десятки випадків хантавірусної інфекції, яка передається від гризунів до людини через заражений пил, поверхні або їжу.

Фахівці наголошують, що хантавірус не поширюється так легко, як COVID-19 чи грип. ВООЗ оцінює ризик для населення як низький, однак рекомендує всім, хто перебував на борту лайнера, спостерігати за симптомами протягом 45 днів.