П'ять сценаріїв розширення війни через північ України. Зеленський розкрив плани РФ

Наталія Порощук
Зеленський доручив МЗС України підготувати додаткові заходи дипломатичного впливу щодо Білорусі
Президент: Україна обовʼязково захистить себе

Сьогодні, 20 травня, президент України Володимир Зеленський провів Ставку. На ній було проаналізовано наявні дані в розвідок про російське планування наступальних операцій на чернігівсько-київському напрямку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«По кожному можливому варіанту дій ворога готуємо відповіді, якщо росіяни дійсно наважаться розширити свою агресію. Наші сили на напрямку будуть збільшені», – підкреслив Зеленський.

Зокрема, глава держави доручив МЗС України підготувати додаткові заходи дипломатичного впливу щодо Білорусі, яка може бути використана Росією для такого розширення війни. «Відповідні непублічні завдання є і для українських розвідувальних служб», – додав він.

«Щодо російських напрямків. Готуємо розширення географії наших далекобійних санкцій, які вже дуже добре себе зарекомендували, та більш відчутний примус Росії до зменшення агресії. Взяли до відома й інформацію про підготовку в Росії нових мобілізаційних кроків – плюс 100 тисяч осіб. Вважаємо, що станом на сьогодні такий потенціал для прихованої мобілізації в Росії відсутній, отже, варто очікувати російські політичні рішення іншого формату, зокрема такі, як нещодавно щодо Придністровського регіону Молдови», – зауважив президент.

Зеленський підсумував: «Україна обовʼязково захистить себе, і зараз наше завдання – посилити нашу державу так, щоб жоден із п’яти російських сценаріїв розширення війни через північ України не спрацював. Дякую всім, хто допомагає!».

Нагадаємо, Збройні сили Білорусі у понеділок, 18 травня, розпочали військові навчання з розгортання російської тактичної ядерної зброї в польових умовах. Маневри проходять у тісній співпраці з військовим керівництвом Російської Федерації. 

До слова, поблизу державного кордону України на території Білорусі наразі не фіксується переміщення особового складу чи військової техніки. Проте потенційна загроза з боку цієї країни залишається цілком реальною.

Як повідомлялося, Росія фактично контролює білоруську армію, а спільні ядерні навчання Кремль може використовувати передусім як інструмент тиску та залякування країн Євросоюзу.

Зауважимо, що Україна посилює оборонні та фортифікаційні спроможності на кордоні з Республікою Білорусь, облаштовуючи в інженерному відношенні кожен метр землі від Волинської до Чернігівської областей.

