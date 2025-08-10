Поступки провокують нову агресію РФ. Сибіга застеріг партнерів

Сибіга закликав партнерів не робити РФ подарунки

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга знов застеріг міжнародних партнерів від поступок Росії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на його заяву у соціальній мережі Х.

«Жодних винагород чи подарунків агресору, щоб задобрити його. Лише сила та єдність можуть змусити Росію припинити війну. Кожна поступка провокує подальшу агресію. Саме тому Україна твердо стоїть на своїх принципах і цінностях», – написав він.

Сибіга додав, що Україна залишається відданою забезпеченню справедливого та тривалого миру на основі Статуту ООН та міжнародного права разом із партнерами зі США та Європи.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп, підтверджуючи свою зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці 15 серпня, наголосив, що відбудеться «деякий обмін територіями на благо обох сторін» в рамках мирної угоди.

У відповідь на це президент України Володимир Зеленський заявив, що будь-які рішення, ухвалені без участі України, не матимуть сили, та дарувати свою землю окупанту українці не будуть.

Пізніше президент Франції Емманюель Макрон, прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Фінляндії Александр Стубб зробили спільну заяву.

Вони відзначили, що лише підхід, який поєднує активну дипломатію, підтримку України та тиск на РФ з метою припинення її незаконної війни, може принести успіх.

Президент України виразив вдячність лідерам ЄС. Він наголосив, що Україна захищає «життєво важливі безпекові інтереси наших європейських народів».