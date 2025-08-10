Головна Країна Політика
search button user button menu button

Поступки провокують нову агресію РФ. Сибіга застеріг партнерів

Марія Рагуткіна
glavcom.ua
Марія Рагуткіна
google social img telegram social img facebook social img
Поступки провокують нову агресію РФ. Сибіга застеріг партнерів
Сибіга звернулся до партнерів щодо зустрічі Трампа з Путіним
фото з відкритих джерел

Сибіга закликав партнерів не робити РФ подарунки

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга знов застеріг міжнародних партнерів від поступок Росії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на його заяву у соціальній мережі Х.

«Жодних винагород чи подарунків агресору, щоб задобрити його. Лише сила та єдність можуть змусити Росію припинити війну. Кожна поступка провокує подальшу агресію. Саме тому Україна твердо стоїть на своїх принципах і цінностях», – написав він.

Сибіга додав, що Україна залишається відданою забезпеченню справедливого та тривалого миру на основі Статуту ООН та міжнародного права разом із партнерами зі США та Європи.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп, підтверджуючи свою зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці 15 серпня, наголосив, що відбудеться «деякий обмін територіями на благо обох сторін» в рамках мирної угоди.

У відповідь на це президент України Володимир Зеленський заявив, що будь-які рішення, ухвалені без участі України, не матимуть сили, та дарувати свою землю окупанту українці не будуть.

Пізніше президент Франції Емманюель Макрон, прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Фінляндії Александр Стубб зробили спільну заяву.

Вони відзначили, що лише підхід, який поєднує активну дипломатію, підтримку України та тиск на РФ з метою припинення її незаконної війни, може принести успіх.

Президент України виразив вдячність лідерам ЄС. Він наголосив, що Україна захищає «життєво важливі безпекові інтереси наших європейських народів».

Читайте також:

Теги: Андрій Сибіга Дональд Трамп путін Володимир Зеленський переговори війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Не можна розпочати процес, поступаючись територією посеред бойових дій», – сказав один європейський переговірник
Україна та Європа показали США свій план завершення війни – WSJ
Вчора, 19:47
Донька генерала Келлога різко висловилась про дії Трампа щодо України
Донька генерала Келлога різко висловилась про дії Трампа щодо України
Сьогодні, 04:47
Путін запропонував припинити бойові дії, якщо Україна добровільно вийде з Донецької та Луганської областей
Путін перед зустріччю з Трампом запропонував обмежене перемир’я з Україною – The Economist
Вчора, 20:58

Політика

Поступки провокують нову агресію РФ. Сибіга застеріг партнерів
Поступки провокують нову агресію РФ. Сибіга застеріг партнерів
Зеленський підтримав заяву лідерів ЄС
Зеленський підтримав заяву лідерів ЄС
Президент про переговори з партнерами: Наші аргументи чують
Президент про переговори з партнерами: Наші аргументи чують
Президенти України та Фінляндії скоординували позиції для продуктивної роботи із США
Президенти України та Фінляндії скоординували позиції для продуктивної роботи із США
Україна та Європа показали США свій план завершення війни – WSJ
Україна та Європа показали США свій план завершення війни – WSJ
Зеленський – прем’єру Іспанії: Головне, щоб РФ знову не нав’язала нереалістичних умов
Зеленський – прем’єру Іспанії: Головне, щоб РФ знову не нав’язала нереалістичних умов

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
274K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 серпня 2025
8690
Колишнього ведучого призначено речником Міноборони
6083
В Україні різко здешевшав популярний вид м'яса
2486
Прогноз магнітних бур на 10-12 серпня: якою буде сонячна активність
2203
Пастка на Алясці: чим ризикує Трамп

Новини

ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
Сьогодні, 11:15
«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
8 серпня, 19:11
Окупанти атакували Ірпінь та Бучу дронами: виникли пожежі
8 серпня, 01:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
8 серпня, 01:24
Мешканці Донецька влаштували розбірки через воду для поливу городу (відео)
7 серпня, 13:25
Боєць ЗСУ, на тілі якого окупанти випалили «Слава Росії», розповів про знущання в полоні
7 серпня, 12:39

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua