Обмін територіями. Зеленський пояснив, що готові «віддати» росіяни

Президент України детально розказав, що в уяві росіян означає «обмін територіями»

Президент України Володимир Зеленський уточнив, що «обмін територіями» у розумінні російської сторони можливий для України лише за спеціального формату та за згодою громадян через референдум. Про це президент України повідомив на закритій зустрічі для журналістів, на якій був присутній «Главком».

У рамках драфту мирної угоди Україна наполягає, що Росія має вивести свої війська з Дніпропетровської, Миколаївської, Сумської та Харківської областей для набрання чинності угоди. «І ось це їх пропозиція: вони виходять з цих територій, і хочуть, щоб ми вийшли з Донбасу, де буде створено «вільну економічну зону», – зазначив Зеленський.

«Якщо ми дійдемо до потенційної вільної економічної зони Донбасу, то ми пояснюємо, що згідно з українським законодавством ми не можемо це зробити. Навіть потенційно. Тобто якщо про це йдеться, то йдеться про якийсь особливий формат, а отже, особливе рішення», – наголосив Зеленський.

«Референдум – тільки референдум може визначити, чи згодні люди на те, щоб був такий шлях, якщо пропозиція для України саме така – або це, або війна», – підкреслив президент.

Володимир Зеленський зазначив, що мирна угода щодо завершення війни не передбачає автоматичного зняття санкцій з Росії, однак США після війни можуть рухатися шляхом їх поступового послаблення.

Зазначимо, 23 грудня глава держави зібрав журналістів провідних видань на зустріч у закритому форматі. Тема спілкування – мирна угода та яких форм вона набула після тривалих консультацій між Україною, її партнерами та Росією. «Главком» наводить пряму мову президента, який показав документ, від якого залежить завершення війни, прокоментував позиції сторін по кожному з його пунктів і відповів на питання журналістів.

Також Зеленський вперше розповів про компромісну пропозицію щодо створення «маленької вільної економічної зони» в Енергодарі. Вона передбачає демілітаризацію та відхід російських військ із тимчасово окупованої території.