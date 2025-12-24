Членство в НАТО. Зеленський пояснив, чому мирна угода оминає це питання

Главі державі було поставлено питання: В якому пункті чи підпункті мирної угоди є питання нашого членства у НАТО?

Президент Володимир Зеленський заявив, що питання вступу України до НАТО належить виключно до компетенції країн-членів Альянсу та самої країни. Про це він повідомив на закритій зустрічі для журналістів, на якій був присутній «Главком».

«Це угода сторін – Америка, Україна, Європа і Росія. На нашу думку, це вибір членів НАТО – мати Україну або ні. І наш вибір зроблений. Ми відійшли від змін Конституції України, що Україна не йде в НАТО. Це була вимога в 28 пунктах. І ми на це не йдемо. І ми знайшли аргументи. Вони хочуть окремо домовлятися – НАТО і Росія про майбутнє. І я думаю, що в цих окремих домовленостях вони і будуть підіймати питання українського членства в НАТО. Але все одно це домовленість когось з кимось, а не наша. І я думаю, що це дуже важливо для майбутнього України», – наголосив глава держави.

Зокрема, Зеленський додав: «Була зустріч із нашою групою – Умєров, Гнатов. Після цього в американців була зустріч із Дмитрієвим (путінський переговірник, – «Главком»). І вони все пояснили, показали, передали, наскільки я розумію. Не знаю, в якому форматі буде в них далі розмова. Може, з Путіним. Напевно, буде завтра (24 грудня, – «Главком»). Ми ввечері повинні отримати все».

Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що попри офіційно задекларований «незворотний шлях» України до Альянсу, кілька держав-членів на практиці виступають проти її членства. За словами генсека, для позитивного рішення щодо вступу необхідна одностайність усіх союзників, якої наразі немає. Серед країн, що не готові дати свою згоду, Рютте виокремив: Угорщину; Словаччину; Сполучені Штати.

Як відомо, генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав союзників активізувати свої оборонні зусилля, щоб уникнути війни, розв'язаною Росією, яка може бути «настільки масштабною, як та, яку пережили наші діди та прадіди».