Путін перед зустріччю з Трампом запропонував обмежене перемир’я з Україною – The Economist

Путін запропонував припинити бойові дії, якщо Україна добровільно вийде з Донецької та Луганської областей

Позиції України, Росії та США сильно різняться, і існують сумніви щодо справжніх намірів Путіна

Глава Кремля Володимир Путін запропонував обмежене припинення вогню з Україною напередодні саміту з президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Economist.

Як пише видання, обмежене припинення вогню стосується повітря і моря. За даними джерел, можливий ще більш драматичний прорив, коли буде розроблено ширший пакет угод. Однак у підсумку це буде виглядати як заморозка війни.

При цьому The Economist пише, що позиції України, Росії та США, як і раніше, сильно різняться, і існують сумніви щодо справжніх намірів Путіна.

Також видання пише, що форму мирної угоди, над якою працюють три країни, складно визначити.

«Судячи з усього, існує кілька нових текстів, які перекривають один одного і які джерела описують як паралельні роботи», – ідеться в публікації.

Крім того, The Economist описало подробиці зустрічі спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа і Путіна.

Під час тригодинної бесіди Віткофф запропонував Путіну як пряник реінтеграцію Росії у світову економіку, включно зі скасуванням санкцій і зняттям обмежень на торгівлю вуглеводнями.

У цей момент, як вважають, Путін сам запропонував припинити бойові дії, якщо Україна добровільно вийде з Донецької та Луганської областей.

Раніше повідомлялося, що Україна та її європейські союзники представили свій план завершення бойових дій в Україні. Він, зокрема, передбачає передусім досягнення припинення вогню.

Напередодні повідомлялося, що у Великій Британії 9 серпня відбудеться зустріч президента України Володимира Зеленського з європейськими радниками з національної безпеки. На ній буде присутній і віцепрезидент США Джей Ді Венс.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп підтвердив, що його зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним відбудеться на Алясці. Це станеться 15 серпня.

Американський лідер також наголосив, що відбудеться «деякий обмін територіями на благо обох сторін» в рамках мирної угоди між Україною та Росією. «Йдеться про території, за які три з половиною роки точилися запеклі бої, забравши життя багатьох українців і росіян», – наголосив він.

Зі свого боку, помічник російського диктатора Юрій Ушаков підтвердив дату та місце зустрічі Путіна й Трампа. За його словами, Москва очікує, що наступна після Аляски зустріч Путіна і Трампа відбудеться в РФ.

Відзначимо, що зустріч Трампа та Путіна стала головною темою провідних світових ЗМІ. Новина миттєво з’явилася на перших шпальтах і в топових ефірах.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до нації, прокоментувавши інформацію щодо підготовки майбутньої мирної угоди та анонсованої зустрічі президента Трампа з Володимиром Путіним на Алясці. Глава держави підкреслив, що будь-які рішення, ухвалені без участі України, не матимуть сили.