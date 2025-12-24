Мирні перемовини. Зеленський прокоментував позицію Китаю станом на кінець 2025 року

Президент назвав сфери, у яких дії КНР викликають занепокоєння Києва, оскільки вони підсилюють російську армію

Зеленський: «У Китаю рівна риторика щодо нас»

У Китаю рівна риторика щодо України: вони поважають територіальну цілісність та суверенітет нашої держави. Проте діалог між країнами залишається «не таким, що допомагає закінчити війну». Про це президент Володимир Зеленський повідомив на закритій зустрічі для журналістів, на якій був присутній «Главком», коментуючи роль Пекіна у переговорному процесі.

Глава держави наголосив, що для Китаю повага до суверенітету України є важливою з геополітичної точки зору. Офіційний Пекін запевняє, що не надає зброю Росії та прагне завершення бойових дій.

«Вони завжди говорять, що поважають наш суверенітет. І кажуть: зброю «рускім» не даємо, готові працювати, хочемо, щоб війна закінчилась. Але практично вони нам не допомагають», – зауважив Зеленський.

Президент назвав сфери, у яких дії КНР викликають занепокоєння Києва, оскільки вони підсилюють російську армію. Зокрема, за словами президента, Україна фіксує та наголошує на фактах передачі Росії дронів, верстатів та великої кількості різних компонентів.

Зеленський розповів про специфіку діалогу щодо дронів: на зауваження України Пекін відповідає, що «відкритий для всіх». Проте на практиці ситуація інша. «Ми кажемо: ні, ми не можемо купити дрони, що правда. А вони кажуть: так, тоді будемо всі працювати», – описав глава держави характер розмов із китайською стороною.

Така позиція дозволяє Китаю зберігати дипломатичний баланс, але, за словами Зеленського, це точно не той діалог, який «допомагає нам закінчити війну».

Нагадаємо, Пекін публічно закликав Україну не вводити санкції проти китайських компаній та громадян, яких Київ може визнати причетними до підтримки агресії Росії. Речник МЗС КНР Лінь Цзянь назвав такі заходи «недружнім кроком» та наголосив на порушенні міжнародного права.

Раніше президент США Дональд Трамп вирішив призупинити запровадження санкцій проти Міністерства державної безпеки Китаю за масштабну кампанію кібершпигунства, аби не зірвати торговельне перемир'я.

Зазначимо, 23 грудня глава держави зібрав журналістів провідних видань на зустріч у закритому форматі. Тема спілкування – мирна угода та яких форм вона набула після тривалих консультацій між Україною, її партнерами та Росією. «Главком» наводить пряму мову президента, який показав документ, від якого залежить завершення війни, прокоментував позиції сторін по кожному з його пунктів і відповів на питання журналістів.