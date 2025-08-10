Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський підтримав заяву лідерів ЄС

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський підтримав заяву лідерів ЄС
Зеленський: закінчення війни має бути чесним
Фото: Офіс президента України / All Over Press

Зеленський подякував європейським лідерам за підтримку

Президент Володимир Зеленський зробив заяву, в якій наголосив, що закінчення війни має бути «чесним», і висловив вдячність європейським лідерам за їхню підтримку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням  на Володимира Зеленського.

Він підкреслив, що Україна захищає «життєво важливі безпекові інтереси наших європейських народів» і подякував усім, хто підтримує мир.

Зеленський також зазначив, що Україна «цінує та повністю підтримує заяву» щодо миру для України, яку зробили лідери ЄС.

Як відомо, президент Франції Емманюель Макрон, прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Фінляндії Александр Стубб зробили спільну заяву напередодні зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Путіна:

«Ми вітаємо зусилля президента Трампа, спрямовані на припинення вбивств в Україні, завершення війни агресії російської федерації та досягнення справедливого і тривалого миру та безпеки для України.

Ми переконані, що лише підхід, який поєднує активну дипломатію, підтримку України та тиск на російську федерацію з метою припинення її незаконної війни, може принести успіх.

Ми готові підтримувати цю роботу дипломатичними засобами, а також шляхом збереження нашої суттєвої військової та фінансової підтримки України, зокрема через діяльність Коаліції охочих, і шляхом збереження та запровадження обмежувальних заходів проти російської федерації.

Ми поділяємо переконання, що дипломатичне рішення має захищати життєво важливі інтереси безпеки України та Європи.

Ми погоджуємося, що ці життєво важливі інтереси включають необхідність надійних і дієвих гарантій безпеки, які дозволять Україні ефективно захищати свій суверенітет і територіальну цілісність.

Ми повторюємо, що неспровоковане та незаконне вторгнення росії в Україну є кричущим порушенням Статуту ООН, Гельсінського заключного акту, Будапештського меморандуму та послідовних зобов’язань росії.

Ми підкреслюємо нашу непохитну відданість суверенітету, незалежності та територіальній цілісності України.

Ми й надалі твердо стоїмо на боці України.
Ми єдині як європейці та сповнені рішучості спільно просувати наші інтереси.

І ми продовжимо тісно співпрацювати з президентом Трампом та Сполученими Штатами Америки, а також із президентом Зеленським та народом України заради миру в Україні, який захистить наші життєво важливі інтереси безпеки».

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп підтвердив, що його зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним відбудеться на Алясці. Це станеться 15 серпня.

Американський лідер також наголосив, що відбудеться «деякий обмін територіями на благо обох сторін» в рамках мирної угоди між Україною та Росією. «Йдеться про території, за які три з половиною роки точилися запеклі бої, забравши життя багатьох українців і росіян», – наголосив він.

Зі свого боку, помічник російського диктатора Юрій Ушаков підтвердив дату та місце зустрічі Путіна й Трампа. За його словами, Москва очікує, що наступна після Аляски зустріч Путіна і Трампа відбудеться в РФ.

Відзначимо, що зустріч Трампа та Путіна стала головною темою провідних світових ЗМІ. Новина миттєво з’явилася на перших шпальтах і в топових ефірах.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до нації, прокоментувавши інформацію щодо підготовки майбутньої мирної угоди та анонсованої зустрічі президента Трампа з Володимиром Путіним на Алясці. Глава держави підкреслив, що будь-які рішення, ухвалені без участі України, не матимуть сили.

Читайте також:

Теги: переговори Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент України Володимир Зеленський та президент Естонії Алар Каріс
РФ хоче чотири області України? Балтійські країни засудили вимоги поступитися територіями
Вчора, 15:57
Переговорні гойдалки. Що відомо
Переговорні гойдалки. Що відомо
7 серпня, 20:16
Президент подякував пілотам, інженерам, технічним працівникам, зенітникам, «кожному, хто тренує, і всім, хто допомагає»
Президент привітав воїнів Повітряних сил ЗСУ із професійним святом
3 серпня, 09:38
У Путіна практично немає опції зірвати переговори руками українців
Вперше вірогідність 30-денного перемирʼя стала більшою 50%
1 серпня, 14:33
Зруйнована будівля «Епіцентру» у Кам'янському
Зеленський прокоментував масовану атаку РФ
26 липня, 09:41
Трамп запитав Зеленського, чи зможе Україна атакувати військові об'єкти в глибині Росії
Трамп підтримує удари України по Москві? Версія Financial Times
15 липня, 17:14
Xи погодиться Трамп на спільні санкції проти Росії, яким він уже кілька місяців опирається?
Трамп готує «велику заяву» щодо Росії: в Україні це викликає тривогу
13 липня, 16:57
Зеленський відзначив хороші результати роботи Сил протиповітряної оборони
Сотні «Шахедів» збито: Зеленський розповів про посилення російського терору
13 липня, 12:39
Президент Польщі переконаний у щирості слів Зеленського
Волинська трагедія: Дуда відчув розуміння у Зеленського
10 липня, 11:27

Політика

Зеленський підтримав заяву лідерів ЄС
Зеленський підтримав заяву лідерів ЄС
Президент про переговори з партнерами: Наші аргументи чують
Президент про переговори з партнерами: Наші аргументи чують
Президенти України та Фінляндії скоординували позиції для продуктивної роботи із США
Президенти України та Фінляндії скоординували позиції для продуктивної роботи із США
Україна та Європа показали США свій план завершення війни – WSJ
Україна та Європа показали США свій план завершення війни – WSJ
Зеленський – прем’єру Іспанії: Головне, щоб РФ знову не нав’язала нереалістичних умов
Зеленський – прем’єру Іспанії: Головне, щоб РФ знову не нав’язала нереалістичних умов
У Великій Британії під головуванням Венса пройдуть переговори щодо України
У Великій Британії під головуванням Венса пройдуть переговори щодо України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
274K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 серпня 2025
8647
Колишнього ведучого призначено речником Міноборони
4482
В Україні різко здешевшав популярний вид м'яса
2166
Пастка на Алясці: чим ризикує Трамп
1948
Підступна пропозиція: території в обмін на мир

Новини

«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
8 серпня, 19:11
Окупанти атакували Ірпінь та Бучу дронами: виникли пожежі
8 серпня, 01:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
8 серпня, 01:24
Мешканці Донецька влаштували розбірки через воду для поливу городу (відео)
7 серпня, 13:25
Боєць ЗСУ, на тілі якого окупанти випалили «Слава Росії», розповів про знущання в полоні
7 серпня, 12:39
Україні та РФ потрібно шукати ґрунт для порозуміння – радник Ердогана
6 серпня, 18:41

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua