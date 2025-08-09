Дарувати свою землю окупанту українці не будуть. Зеленський звернувся до нації

Президент прокоментував інформацію про підготовку і деталі майбутньої мирної угоди

Президент України Володимир Зеленський звернувся до нації, прокоментувавши інформацію щодо підготовки майбутньої мирної угоди та анонсованої зустрічі президента Трампа з Володимиром Путіним на Алясці. Глава держави підкреслив, що будь-які рішення, ухвалені без участі України, не матимуть сили. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звернення президента.

«Президент Трамп оголосив про підготовку своєї зустрічі з Путіним на Алясці. Дуже далеко від цієї війни, яка триває на нашій землі, проти нашого народу і яку все одно не закінчити без нас, без України», – заявив Зеленський.

Відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України. Відступати від цього ніхто не буде і не зможе. Дарувати свою землю окупанту українці не будуть.

Президент зазначив, що головною помилкою Путіна було недооцінювання українського народу. «Путін не вірив у наших людей і тому ухвалив це своє безнадійне рішення спробувати взяти Україну. Це було його головною помилкою – не зважати на українців», – наголосив він. Зеленський підкреслив, що українці сильні, захищають своє, і багато хто у світі це розуміє.

Глава держави окремо зупинився на питанні територіальної цілісності, заявивши, що воно вже вирішене в Конституції України. «Відступати від цього ніхто не буде і не зможе. Дарувати свою землю окупанту українці не будуть», – заявив президент.

Зеленський також наголосив, що Україна готова до «реальних рішень, які можуть дати мир». Однак, за його словами, «будь-які рішення, які проти нас, будь-які рішення, які без України, – вони одночасно і рішення проти миру. Вони нічого не дадуть. Це мертві рішення». Президент висловив готовність працювати з Трампом та іншими партнерами задля досягнення «реального і, головне, тривалого миру».

