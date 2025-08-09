Головна Країна Політика
search button user button menu button

Дарувати свою землю окупанту українці не будуть. Зеленський звернувся до нації

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Дарувати свою землю окупанту українці не будуть. Зеленський звернувся до нації
Зеленський:«Україна готова до реальних рішень, які можуть дати мир»
Фото: Офіс президента України / All Over Press

Президент прокоментував інформацію про підготовку і деталі майбутньої мирної угоди

Президент України Володимир Зеленський звернувся до нації, прокоментувавши інформацію щодо підготовки майбутньої мирної угоди та анонсованої зустрічі президента Трампа з Володимиром Путіним на Алясці. Глава держави підкреслив, що будь-які рішення, ухвалені без участі України, не матимуть сили. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звернення президента.

«Президент Трамп оголосив про підготовку своєї зустрічі з Путіним на Алясці. Дуже далеко від цієї війни, яка триває на нашій землі, проти нашого народу і яку все одно не закінчити без нас, без України», – заявив Зеленський.

Відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України. Відступати від цього ніхто не буде і не зможе. Дарувати свою землю окупанту українці не будуть.

Президент зазначив, що головною помилкою Путіна було недооцінювання українського народу. «Путін не вірив у наших людей і тому ухвалив це своє безнадійне рішення спробувати взяти Україну. Це було його головною помилкою – не зважати на українців», – наголосив він. Зеленський підкреслив, що українці сильні, захищають своє, і багато хто у світі це розуміє.

Глава держави окремо зупинився на питанні територіальної цілісності, заявивши, що воно вже вирішене в Конституції України. «Відступати від цього ніхто не буде і не зможе. Дарувати свою землю окупанту українці не будуть», – заявив президент.

Зеленський також наголосив, що Україна готова до «реальних рішень, які можуть дати мир». Однак, за його словами, «будь-які рішення, які проти нас, будь-які рішення, які без України, – вони одночасно і рішення проти миру. Вони нічого не дадуть. Це мертві рішення». Президент висловив готовність працювати з Трампом та іншими партнерами задля досягнення «реального і, головне, тривалого миру».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп відповів на запитання про саміт лідерів України, США та Росії. Відповідну заяву він зробив під час підписання угоди між Азербайджаном та Вірменією

Читайте також:

Теги: путін Дональд Трамп Володимир Зеленський переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чехія продовжує активно розвивати власну ініціативу щодо боєприпасів
Чехія відмовилася купувати зброю у США для України
15 липня, 20:35
Проблема лише посилюється на тлі стрімкого старіння населення та зниження рівня народжуваності
Міністр праці попередив Путіна про серйозну проблему, яка загрожує Росії
16 липня, 22:26
Рубіо: Сполучені Штати дуже стурбовані ситуацією
Ізраїль атакував Сирію: США просить припинити удари
16 липня, 18:10
За даними ЗМІ, зустріч Путіна, Трампа та Сі Цзіньпіна має відбутися на параді в Китаї
Чи зустрінеться Путін з Трампом і Сі Цзіньпіном: Кремль дав відповідь
19 липня, 06:55
Білий дім опублікував фото з Трампом у новому амплуа
Трамп – Супермен. Білий дім здивував дописом у мережі
11 липня, 09:58
Трамп під час церемонії нагородження кілька секунд стояв у першому ряду разом із футболістами «Челсі»
«Наляканий до смерті». Гравець «Челсі» – про присутність Трампа на нагородженні на клубному чемпіонаті світу
23 липня, 11:40
Головнокомандувач просить у президента США ракети великої дальності разом із дозволом використовувати їх проти Росії
Сирський закликав Трампа сприяти перенесенню війни на територію РФ – Washington Post
23 липня, 14:43
Глава США заявив, що Америку не цікавить економічна співпраця з Росією
«Стеж за словами». Трамп відреагував на погрози Медведєва
31 липня, 08:38
Угоду підписали президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Британії Кір Стармер
Зеленський закликає Раду ратифікувати сторічну угоду з Великою Британією
2 серпня, 11:34

Політика

Дарувати свою землю окупанту українці не будуть. Зеленський звернувся до нації
Дарувати свою землю окупанту українці не будуть. Зеленський звернувся до нації
Кучмі – 87 років: яскраві цитати, знакові справи та попередження про маніяка
Кучмі – 87 років: яскраві цитати, знакові справи та попередження про маніяка
Єрмак поділився подробицями перемовин з безпековими радниками 
Єрмак поділився подробицями перемовин з безпековими радниками 
Уряд звільнив заступника Лісового
Уряд звільнив заступника Лісового
Зеленський анонсував нові санкції проти РФ
Зеленський анонсував нові санкції проти РФ
Президент Південно-Африканської республіки розповів Зеленському про розмову з Путіним
Президент Південно-Африканської республіки розповів Зеленському про розмову з Путіним

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
273K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 серпня 2025
9265
Світові ціни на нафту різко впали – Reuters
6908
Скандальне інтерв'ю Дудя з Невзоровим спричинило бурхливу реакцію в Україні
4701
Відомі політики посварились через питання, хто призначив Свириденко
4023
Нацбанк поскаржився Свириденко на роздуті амбіції Смілянського

Новини

«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
Вчора, 19:11
Окупанти атакували Ірпінь та Бучу дронами: виникли пожежі
Вчора, 01:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 01:24
Мешканці Донецька влаштували розбірки через воду для поливу городу (відео)
7 серпня, 13:25
Боєць ЗСУ, на тілі якого окупанти випалили «Слава Росії», розповів про знущання в полоні
7 серпня, 12:39
Україні та РФ потрібно шукати ґрунт для порозуміння – радник Ердогана
6 серпня, 18:41

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua