Донька генерала Келлога різко висловилась про дії Трампа щодо України
Донька Келлога зазначила, що вибір Трампа вирішує не тільки долю України
Донька генерала, спеціального представника президента США Дональда Трампа Кіта Келлога заявила, що нинішня позиція президента Трампа щодо війни в Україні нагадує історичний вибір між Вінстоном Черчиллем та Невіллом Чемберленом. Про це вона написала у соціальній мережі Х, передає «Главком».
Донька Келлога Меган Моббс зазначила, що від вибору Трампа залежить не тільки доля України, а й майбутня безпека США.
«Дедалі очевидніше, що президент Трамп стоїть на роздоріжжі Черчилля та Чемберлена. Не можна проміняти суверенітет іншої країни на ілюзію стабільності. Його вибір визначить не лише долю України, а й майбутню безпеку Сполучених Штатів та вільного світу», – написала Моббс.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підтвердив, що його зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним відбудеться на Алясці. Це станеться 15 серпня.
Колишній радник з національної безпеки США Роберт О'Браєн заявив, що Путін вийде з майбутнього саміту з Трампом на Алясці «програвшим».
Своєю чергою колишній радник з національної безпеки Марк Лайалл у коментарі Sky News оцінив, чого хочуть Трамп і Путін від переговорів на Алясці.
Американський лідер, імовірно, сподіватиметься вийти з цієї зустрічі «спроможним оголосити про угоду».
Wall Street Journal повідомляє, що Україна та її європейські союзники представили свій план завершення бойових дій в Україні. Він, зокрема, передбачає передусім досягнення припинення вогню.
А за повідомленням The Economist глава Кремля Володимир Путін запропонував обмежене припинення вогню з Україною напередодні саміту з президентом США Дональдом Трампом.
Як пише видання, обмежене припинення вогню стосується повітря і моря. За даними джерел, можливий ще більш драматичний прорив, коли буде розроблено ширший пакет угод. Однак у підсумку це буде виглядати як заморозка війни.