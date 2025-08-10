Головна Світ Політика
search button user button menu button

Донька генерала Келлога різко висловилась про дії Трампа щодо України

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Донька генерала Келлога різко висловилась про дії Трампа щодо України

Донька Келлога зазначила, що вибір Трампа вирішує не тільки долю України

Донька генерала, спеціального представника президента США Дональда Трампа Кіта Келлога заявила, що нинішня позиція президента Трампа щодо війни в Україні нагадує історичний вибір між Вінстоном Черчиллем та Невіллом Чемберленом. Про це вона написала у соціальній мережі Х, передає «Главком».

Донька Келлога Меган Моббс зазначила, що від вибору Трампа залежить не тільки доля України, а й майбутня безпека США.

«Дедалі очевидніше, що президент Трамп стоїть на роздоріжжі Черчилля та Чемберлена. Не можна проміняти суверенітет іншої країни на ілюзію стабільності. Його вибір визначить не лише долю України, а й майбутню безпеку Сполучених Штатів та вільного світу», – написала Моббс.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підтвердив, що його зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним відбудеться на Алясці. Це станеться 15 серпня.

Колишній радник з національної безпеки США Роберт О'Браєн заявив, що Путін вийде з майбутнього саміту з Трампом на Алясці «програвшим».

Своєю чергою колишній радник з національної безпеки Марк Лайалл у коментарі Sky News оцінив, чого хочуть Трамп і Путін від переговорів на Алясці.  

Американський лідер, імовірно, сподіватиметься вийти з цієї зустрічі «спроможним оголосити про угоду».

Wall Street Journal повідомляє, що Україна та її європейські союзники представили свій план завершення бойових дій в Україні. Він, зокрема, передбачає передусім досягнення припинення вогню.

А за повідомленням The Economist глава Кремля Володимир Путін запропонував обмежене припинення вогню з Україною напередодні саміту з президентом США Дональдом Трампом. 

Як пише видання, обмежене припинення вогню стосується повітря і моря. За даними джерел, можливий ще більш драматичний прорив, коли буде розроблено ширший пакет угод. Однак у підсумку це буде виглядати як заморозка війни.

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп путін саміт переговори Аляска

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп має намір виключити допуск трансгендерів до жіночих змагань Олімпіади-2028
Трамп анонсував «суворі тести», які унеможливлять участь трансгендерів у Олімпіаді-2028
6 серпня, 12:22
Архіви Міністерства закордонних справ Німеччини містять згадки про територіальні претензії Путіна на Крим
Путін ще в 1990-х мріяв захопити Крим та схід України – Spiegel
1 серпня, 03:32
У російському Сальську пролунали потужні вибухи, а після розгорілася пожежа
Вибухи у Росії та окупованому Донецьку: головне за ніч
29 липня, 05:24
Трамп про ультиматум РФ: Я збираюся встановити новий термін приблизно на 10 або 12 днів
Президент збільшив штат СБУ, Трамп озвучив новий дедлайн РФ. Головне за 28 липня
28 липня, 21:05
Для Трампа торговельна угода з ЄС була вкрай необхідною
Економіка Євросоюзу зазнає втрат через тарифну угоду зі США – NYT
28 липня, 11:19
Посол України в США розповіла, чи дійсно введе Трамп санкції проти Росії
Посол України в США розповіла, чи дійсно введе Трамп санкції проти Росії
26 липня, 07:55
Лукашенко попросив у Путіна ще грошей
Лукашенко попросив у Путіна ще грошей, щоб закрити «діру» в бюджеті Білорусі
26 липня, 05:10
Журналісти WSJ не отримають доступу на борт Air Force One або до інших місць, де зазвичай працює президентський пул
Скандал із листом до Епштейна. Трамп покарав The Wall Street Journal
22 липня, 06:56
Секретар РНБО Умєров доповів, що запропонував російській стороні наступну зустріч на наступному тижні
Україна запропонувала Росії провести переговори наступного тижня – Зеленський
19 липня, 20:40

Політика

Донька генерала Келлога різко висловилась про дії Трампа щодо України
Донька генерала Келлога різко висловилась про дії Трампа щодо України
Путін програє під час саміту на Алясці – ексрадник Трампа
Путін програє під час саміту на Алясці – ексрадник Трампа
Лідери ЄС зробили спільну заяву перед самітом на Алясці: повний текст
Лідери ЄС зробили спільну заяву перед самітом на Алясці: повний текст
Білий дім може запросити Зеленського на Аляску – NBC News
Білий дім може запросити Зеленського на Аляску – NBC News
Єрмак та Умєров розкрили подробиці зустрічі партнерів у Британії
Єрмак та Умєров розкрили подробиці зустрічі партнерів у Британії
Глава МЗС Британії відзвітував про переговори з Єрмаком, Умєровим та Венсом
Глава МЗС Британії відзвітував про переговори з Єрмаком, Умєровим та Венсом

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
273K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 серпня 2025
8025
Колишнього ведучого призначено речником Міноборони
2001
Пастка на Алясці: чим ризикує Трамп
1956
Трамп відібрав у Путіна усі його здобутки. Спонсор свята Ердоган
1903
Втрати ворога станом на 9 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
8 серпня, 19:11
Окупанти атакували Ірпінь та Бучу дронами: виникли пожежі
8 серпня, 01:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
8 серпня, 01:24
Мешканці Донецька влаштували розбірки через воду для поливу городу (відео)
7 серпня, 13:25
Боєць ЗСУ, на тілі якого окупанти випалили «Слава Росії», розповів про знущання в полоні
7 серпня, 12:39
Україні та РФ потрібно шукати ґрунт для порозуміння – радник Ердогана
6 серпня, 18:41

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua