Трамп заявив, що угода між Україною та Росією передбачає обмін територіями

Трамп порушив територіальне питання

Президент США Дональд Трамп заявив, що в рамках мирної угоди між Україною та Росією відбудеться «деякий обмін територіями на благо обох сторін», передає «Главком». Відповідну заяву американський лідер зробив під час підписання угоди між Азербайджаном та Вірменією.

«Йдеться про території, за які три з половиною роки точилися запеклі бої, забравши життя багатьох українців і росіян. Зараз планують повернути частину цих земель та провести взаємний обмін. Процес складний і непростий, але, ми повернемо частину територій, проведемо деякі обміни, і це буде на користь обом сторонам», – сказав він.

Йдеться про території, за які протягом трьох з половиною років велися запеклі бої, що забрали життя багатьох українців та росіян. Наразі планують повернути частину цих земель і провести взаємний обмін..., - Дональд Трамп висловив своє бачення умов припинення війни в Україні. pic.twitter.com/FenaKgKwqz — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 8, 2025

За даними Bloomberg, Сполучені Штати та Росія хочуть домовитись щодо зупинки війни в Україні. Посадовці обох країн працюють над укладенням угоди щодо територій.

Західні експерти вважають, що президент США Дональд Трамп може потрапити у пастку російського диктатора під час переговорів. Вони нагадали, що є багато причин не довіряти Путіну, який може все ще грати у «стару гру».