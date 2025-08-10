Головна Світ Політика
Лідери ЄС зробили спільну заяву перед самітом на Алясці: повний текст

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Лідери ЄС зробили спільну заяву перед самітом на Алясці: повний текст
фото з відкритих джерел

Лідери ЄС закликали захищати життєво важливі інтереси безпеки України та Європи

Президент Франції Емманюель Макрон, прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Фінляндії Александр Стубб зробили спільну заяву напередодні зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Путіна.

«Главком» публікує повний текст спільної заяви лідерів щодо миру для України.

«Ми вітаємо зусилля президента Трампа, спрямовані на припинення вбивств в Україні, завершення війни агресії російської федерації та досягнення справедливого і тривалого миру та безпеки для України.

Ми переконані, що лише підхід, який поєднує активну дипломатію, підтримку України та тиск на російську федерацію з метою припинення її незаконної війни, може принести успіх.

Ми готові підтримувати цю роботу дипломатичними засобами, а також шляхом збереження нашої суттєвої військової та фінансової підтримки України, зокрема через діяльність Коаліції охочих, і шляхом збереження та запровадження обмежувальних заходів проти російської федерації.

Ми поділяємо переконання, що дипломатичне рішення має захищати життєво важливі інтереси безпеки України та Європи.

Ми погоджуємося, що ці життєво важливі інтереси включають необхідність надійних і дієвих гарантій безпеки, які дозволять Україні ефективно захищати свій суверенітет і територіальну цілісність.

Ми повторюємо, що неспровоковане та незаконне вторгнення росії в Україну є кричущим порушенням Статуту ООН, Гельсінського заключного акту, Будапештського меморандуму та послідовних зобов’язань росії.

Ми підкреслюємо нашу непохитну відданість суверенітету, незалежності та територіальній цілісності України.

Ми й надалі твердо стоїмо на боці України.
Ми єдині як європейці та сповнені рішучості спільно просувати наші інтереси.

І ми продовжимо тісно співпрацювати з президентом Трампом та Сполученими Штатами Америки, а також із президентом Зеленським та народом України заради миру в Україні, який захистить наші життєво важливі інтереси безпеки».

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп підтвердив, що його зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним відбудеться на Алясці. Це станеться 15 серпня.

Американський лідер також наголосив, що відбудеться «деякий обмін територіями на благо обох сторін» в рамках мирної угоди між Україною та Росією. «Йдеться про території, за які три з половиною роки точилися запеклі бої, забравши життя багатьох українців і росіян», – наголосив він.

Зі свого боку, помічник російського диктатора Юрій Ушаков підтвердив дату та місце зустрічі Путіна й Трампа. За його словами, Москва очікує, що наступна після Аляски зустріч Путіна і Трампа відбудеться в РФ.

Відзначимо, що зустріч Трампа та Путіна стала головною темою провідних світових ЗМІ. Новина миттєво з’явилася на перших шпальтах і в топових ефірах.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до нації, прокоментувавши інформацію щодо підготовки майбутньої мирної угоди та анонсованої зустрічі президента Трампа з Володимиром Путіним на Алясці. Глава держави підкреслив, що будь-які рішення, ухвалені без участі України, не матимуть сили.

Теги: саміт путін Дональд Трамп Україна Європейський союз переговори Аляска

