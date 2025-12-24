«Або продовження війни, або...» Зеленський розказав про найскладніший пункт мирної угоди

«Якщо ми не домовимося «стоїмо там, де стоїмо», є два варіанти…»

Президент України Володимир Зеленський розповів про найскладніший пункт мирної угоди. Він уточнив, що лінія розташування українських військ на момент угоди визначає де-факто межі війни, а будь-які зміни потребують створення потенційних демілітаризованих чи вільних економічних зон. Про це президент України повідомив на закритій зустрічі для журналістів, на якій був присутній «Главком».

Пункт 14 мирної угоди стосується територій у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях. За словами Зеленського, українська сторона наполягає, що «ми підтверджуємо де-факто сторонами, що є лінія зіткнення – там, де ми зараз стоїмо. Це так би мовити варіант А. Ми дійдемо ще й до іншого варіанту, коли не йтиметься про Донецьку область».

«Тобто по факту ми перебуваємо в ситуації, коли «русскіє» хочуть наш вихід із Донецької області, а американці пробують знайти шлях, щоб це був «не вихід», тому що ми проти виходу. Вони хочуть створити демілітаризовану зону або вільну економічну зону, тобто такий формат, який може забезпечити погляди обох сторін. Ми вважаємо, що вільна економічна зона – це потенційна можливість суверенної держави обирати такий шлях. Ми боролись за одне слово – «потенційні», – зазначив президент.

Зеленський вважає, що така потенційність як економічні зони може бути у держави. «Це наша політика діалогу. Зверніть увагу, що з початку 14-го пункту «території» написані всі (частково окуповані чотири, – «Главком») області. Ми кажемо: якщо будуть всі області і якщо «ми стоїмо там, де стоїмо», то ми домовимося. Тому тут і написано «потенційні зони», – додав Зеленський.

Але якщо ми не домовимося «стоїмо там, де стоїмо», є два варіанти. Або буде продовження війни. Або треба буде щось вирішувати з усіма потенційними економічними зонами.

«Якщо ми робимо ось тут вільну економічну зону, і вона передбачає фактично демілітаризовану зону, тобто важкі сили (війська) відходять, а ця відстань – 40 кілометрів, наприклад, – вона може бути і 5, і 10, і 40 кілометрів, якщо два ці міста Краматорськ і Словʼянськ – у нас це вільна економічна зона, то тоді «русскі» повинні зробити крок назад своїми військами відповідно на 5, чи 10, чи 40 кілометрів», – додав президент.

«Тоді й справедливо говорити з людьми про референдум щодо ось такої вільної економічної зони. Частина, звідки наші війська відійшли, – тут наше управління і наша поліція, бо це ж вільна економічна зона, і там повинен бути хтось, наприклад, хто береже правопорядок тощо. Точно не «русскі» так звані поліцейські», – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський зазначив, що мирна угода щодо завершення війни не передбачає автоматичного зняття санкцій з Росії, однак США після війни можуть рухатися шляхом їх поступового послаблення.

Зазначимо, 23 грудня глава держави зібрав журналістів провідних видань на зустріч у закритому форматі. Тема спілкування – мирна угода та яких форм вона набула після тривалих консультацій між Україною, її партнерами та Росією. «Главком» наводить пряму мову президента, який показав документ, від якого залежить завершення війни, прокоментував позиції сторін по кожному з його пунктів і відповів на питання журналістів.

Зеленський також повідомив, що вже найближчим часом Україна очікує реакцію Росії на запропоновані умови завершення війни після переговорів американської сторони з представниками РФ.

Також президент прокоментував поточну ситуацію з допомогою та виробництвом українських ракет.