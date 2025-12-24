Головна Країна Політика
search button user button menu button

«Або продовження війни, або...» Зеленський розказав про найскладніший пункт мирної угоди

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
«Або продовження війни, або...» Зеленський розказав про найскладніший пункт мирної угоди
Президент України Володимир Зеленський розповів про найскладніший пункт мирної угоди
фото: Офіс президента

«Якщо ми не домовимося «стоїмо там, де стоїмо», є два варіанти…»

Президент України Володимир Зеленський розповів про найскладніший пункт мирної угоди. Він уточнив, що лінія розташування українських військ на момент угоди визначає де-факто межі війни, а будь-які зміни потребують створення потенційних демілітаризованих чи вільних економічних зон. Про це президент України повідомив на закритій зустрічі для журналістів, на якій був присутній «Главком».

Пункт 14 мирної угоди стосується територій у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях. За словами Зеленського, українська сторона наполягає, що «ми підтверджуємо де-факто сторонами, що є лінія зіткнення – там, де ми зараз стоїмо. Це так би мовити варіант А. Ми дійдемо ще й до іншого варіанту, коли не йтиметься про Донецьку область».

«Тобто по факту ми перебуваємо в ситуації, коли «русскіє» хочуть наш вихід із Донецької області, а американці пробують знайти шлях, щоб це був «не вихід», тому що ми проти виходу. Вони хочуть створити демілітаризовану зону або вільну економічну зону, тобто такий формат, який може забезпечити погляди обох сторін. Ми вважаємо, що вільна економічна зона – це потенційна можливість суверенної держави обирати такий шлях. Ми боролись за одне слово – «потенційні», – зазначив президент.

Зеленський вважає, що така потенційність як економічні зони може бути у держави. «Це наша політика діалогу. Зверніть увагу, що з початку 14-го пункту «території» написані всі (частково окуповані чотири, – «Главком») області. Ми кажемо: якщо будуть всі області і якщо «ми стоїмо там, де стоїмо», то ми домовимося. Тому тут і написано «потенційні зони», – додав Зеленський.

Але якщо ми не домовимося «стоїмо там, де стоїмо», є два варіанти. Або буде продовження війни. Або треба буде щось вирішувати з усіма потенційними економічними зонами.

«Якщо ми робимо ось тут вільну економічну зону, і вона передбачає фактично демілітаризовану зону, тобто важкі сили (війська) відходять, а ця відстань – 40 кілометрів, наприклад, – вона може бути і 5, і 10, і 40 кілометрів, якщо два ці міста Краматорськ і Словʼянськ – у нас це вільна економічна зона, то тоді «русскі» повинні зробити крок назад своїми військами відповідно на 5, чи 10, чи 40 кілометрів», – додав президент.

«Тоді й справедливо говорити з людьми про референдум щодо ось такої вільної економічної зони. Частина, звідки наші війська відійшли, – тут наше управління і наша поліція, бо це ж вільна економічна зона, і там повинен бути хтось, наприклад, хто береже правопорядок тощо. Точно не «русскі» так звані поліцейські», – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський зазначив, що мирна угода щодо завершення війни не передбачає автоматичного зняття санкцій з Росії, однак США після війни можуть рухатися шляхом їх поступового послаблення.

Зазначимо, 23 грудня глава держави зібрав журналістів провідних видань на зустріч у закритому форматі. Тема спілкування – мирна угода та яких форм вона набула після тривалих консультацій між Україною, її партнерами та Росією. «Главком» наводить пряму мову президента, який показав документ, від якого залежить завершення війни, прокоментував позиції сторін по кожному з його пунктів і відповів на питання журналістів.

«Або продовження війни, або...» Зеленський розказав про найскладніший пункт мирної угоди фото 1

Зеленський також повідомив, що вже найближчим часом Україна очікує реакцію Росії на запропоновані умови завершення війни після переговорів американської сторони з представниками РФ. 

Також президент прокоментував поточну ситуацію з допомогою та виробництвом українських ракет. 

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський переговори перемир'я

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Раніше повідомлялося, що українська сторона 24/7 працює з американськими посадовцями для закінчення війни
Мирний план. Єрмак анонсував переговори української та американської делегацій
27 листопада, 17:20
Офіційно. Зеленський звільнив Єрмака
Офіційно. Зеленський звільнив Єрмака
28 листопада, 17:51
Сотню осіб було евакуйовано з небезпечної зони через пожежу
У Санкт-Петербурзі спалахнула масштабна пожежа (відео)
10 грудня, 18:26
На думку Юрія Вітренка, на перемовини мають значний вплив люди, які входять у делегацію
«Треба дати їм надію». Чиновник, який «уламав» Путіна у 2019 році, порадив, як досягти мирної угоди з росіянами
10 грудня, 18:08
У приватний будинок у Сокільниках влучив дрон із вибухівкою
Безпілотник атакував приватний будинок на Львівщині
11 грудня, 11:02
Андрій був багаторазовим переможцем обласних та всеукраїнських змагань зі дзюдо
На війні загинув дзюдоїст з Донеччини Андрій Сіробаба
26 листопада, 18:31
Михайлу Паздерському назавжди 51 рік
Стояв на захисті України з перших днів війни. Згадаймо Михайла Паздерського
3 грудня, 09:00
Зеленський підтвердив, що летить до Берліна на зустріч із європейськими лідерами
Зеленський заявив про «значний шанс» для миру
13 грудня, 21:19
Трамп оголосив про створення «Золотої флотилії» з новими лінкорами
Заяви Трампа, вибухи в Росії: головне за ніч
Вчора, 05:51

Політика

Обмін територіями. Зеленський пояснив, що готові «віддати» росіяни
Обмін територіями. Зеленський пояснив, що готові «віддати» росіяни
Мирні перемовини. Зеленський прокоментував позицію Китаю станом на кінець 2025 року
Мирні перемовини. Зеленський прокоментував позицію Китаю станом на кінець 2025 року
Членство в НАТО. Зеленський пояснив, чому мирна угода оминає це питання
Членство в НАТО. Зеленський пояснив, чому мирна угода оминає це питання
«Або продовження війни, або...» Зеленський розказав про найскладніший пункт мирної угоди
«Або продовження війни, або...» Зеленський розказав про найскладніший пункт мирної угоди
Постачання зброї. Президент прокоментував поточну ситуацію з допомогою та виробництвом українських ракет
Постачання зброї. Президент прокоментував поточну ситуацію з допомогою та виробництвом українських ракет
Що робити з ЗАЕС? Зеленський вперше оприлюднив пропозицію України росіянам та американцям
Що робити з ЗАЕС? Зеленський вперше оприлюднив пропозицію України росіянам та американцям

Новини

Святвечір 2025: найкращі привітання у прозі і віршах та святкові листівки
Сьогодні, 07:11
Святвечір 2025: як святкувати, прикмети, молитва, традиції та заборони
Вчора, 21:30
У Києві було оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 16:32
Святвечір 2025: 12 страв, які обов'язково потрібно приготувати
22 грудня, 21:15
День енергетика: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
22 грудня, 00:33
В Україні хмарно: погода на 21 грудня
21 грудня, 05:59

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua