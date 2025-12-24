Постачання зброї. Президент прокоментував поточну ситуацію з допомогою та виробництвом українських ракет

«Русскіє» більше стріляють, маємо дефіцит більший щодо ракет для ППО»

Президент України Володимир Зеленський прокоментував поточну ситуацію з постачанням озброєння та розвитком вітчизняного ракетного потенціалу. Він підкреслив, що попри планове надходження західних пакетів допомоги, Україна відчуває гостру потребу в засобах захисту неба. Про це президент Володимир Зеленський повідомив на закритій зустрічі для журналістів, на якій був присутній «Главком».

За словами Володимира Зеленського, попри регулярність поставок від союзників, інтенсивність вогню з боку окупантів випереджає наявні запаси: «Що стосується пакетів допомоги – йдуть за планом. Що стосується ППО – «рускіє» більше стріляють, тут дефіцит трохи більший щодо ракет для ППО. Хочеться від партнерів отримувати більше», – зазначив президент.

Зеленський також додав, що для виконання закликів від партнерів «триматися» та «не йти на поступки» українській армії необхідні конкретні засоби захисту неба.

«Партнери кажуть нам: ми будемо допомагати, ви тримайтеся, має бути сильна угода. Ми вас підтримуємо щодо «не йти на поступки». А ми їм кажемо: ми готові стояти міцно, можна ракет для ППО?» – зазначив президент.

Окрему увагу Володимир Зеленський приділив власному виробництву засобів для ударів углиб території ворога (deep strikes). Він наголосив, що якість українського озброєння постійно зростає.

«Відсоток влучань «нептунів» став дуже хороший. Відсоток «Фламінго» зараз покращився. Під час останнього використання було використано п'ять ракет: одна зруйнувала ціль, чотири збило «рускоє» ППО. Все це в процесі стає сильнішим – кожен місяць. «Рута», яку ми разом робимо з іноземцями, – хороша ракета, у нас було вдале застосування, але їх поки що мало», – зазначив Зеленський.

За словами президента, виробники фіксують «органічний розвиток» галузі, проте держава прагне до значно інтенсивніших темпів. Головними перепонами для масового виробництва залишаються технічні та ресурсні питання.

«Все це в процесі стає сильнішим – кожен місяць. Питання здебільшого технічні. Щодо двигунів. Гроші, двигуни – ось що потрібно», – підсумував глава держави.

Нагадаємо, Франція надасть Україні системи протиповітряної оборони Samp/T NG нового покоління, які після розгортання стануть найпотужнішими у складі ППО ЗСУ. Компанія-виробник Thales підтвердила введення в експлуатацію системи SAMP/T NG у Франції та Італії, а перші поставки заплановано на 2026 рік. Це означає, що перші системи SAMP/T NG будуть поставлені в Україну в тому ж році.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна очікує суттєвого посилення оборонних спроможностей у межах нових домовленостей із Францією, зокрема у сферах протиповітряної оборони та авіації. Під час спільного брифінгу з президентом Франції Еммануелем Макроном він зазначав, що йдеться про можливе отримання Україною систем ППО Samp/T, бойових літаків Rafale F-4, сучасних радарів та іншого високотехнологічного озброєння. Україна зможе отримати вісім систем протиповітряної оборони Samp/T, 100 бойових літаків Rafale F-4, а також низку іншого високотехнологічного обладнання.